Земля находится в ловушке внутри гигантской космической пустоты

Земля может находиться в центре гигантской космической пустоты, предположили ученые на международном астрономическом симпозиуме. Эта гипотеза может дать объяснение одной из самых загадочных проблем современной космологии под названием "напряженность Хаббла", то есть разногласия в измерениях скорости расширения Вселенной.

Земля застряла в космической пустоте. Фото из открытых источников

В науке уже десятилетиями идет спор о том, какова точная скорость расширения Вселенной, так называемая стала Хаббла. Различные методы ее измерения дают разные результаты, чего быть не должно быть. Один подход основан на наблюдениях за далекими объектами, такими как реликтовое излучение, возникшее после Большого взрыва. Другой на изучении объектов в нашем локальном космическом окружении, в том числе сверхновых звезд.

По мнению автора нового исследования Индранила Баника, это расхождение можно объяснить тем, что наша галактика расположена внутри гигантской космической пустоты. Это регион, в котором гораздо меньше галактик и материи, чем в среднем по Вселенной.

"Поскольку пустота разрежена, удаляющиеся объекты вокруг нас кажутся движущимися быстрее. Это создает иллюзию, будто Вселенная расширяется быстрее, чем на самом деле", — объясняет Баник.

Космические пустоты – это обширные области во Вселенной с крайне низкой плотностью материи. Они содержат меньше галактик, чем другие зоны, и могут достигать сотен миллионов световых лет в диаметре. Если наша галактика действительно находится в такой пустоте, называемой также локальной дырой, это может радикально изменить представление астрономов о структуре Вселенной.

Команда Баника планирует протестировать свою гипотезу, сравнив модель космической пустоты с другими теориями, пытающимися объяснить "напряженность Хаббла".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что к Земле на большой скорости приближается межзвездный объект.

Также "Комментарии" писали о том, что ученые обнаружили, что массивные звезды очень сильно "блюют" перед своей смертью.