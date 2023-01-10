Зеленая комета приближается к Земле. Когда ее смогут увидеть украинцы в ночном небе

Комета, открытая в начале 2022 года в калифорнийской обсерватории Паломар, приблизится к солнцу на максимально близкое расстояние 12 января. Комета имеет большую орбиту, поэтому космическое явление можно будет наблюдать раз в 50 тыс. лет. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.

Зеленая комета C/2022 E3. Фото: NASA

Комета под названием C/2022 E3 (ZTF) имеет большую орбиту вокруг Солнца, проходящую через внешние границы Солнечной системы. Таким образом, недавно открытой комете необходимо 50 тыс. лет, чтобы совершить один оборот вокруг Солнца и пройти рядом с планетой Земля. Ближайшее расстояние до Солнца у кометы C/2022 E3 будет наблюдаться 12 января, именно тогда, к северу 12 января, ее можно будет заметить на горизонте в северо-восточном направлении. По данным EarthSky, явление можно будет наблюдать в Северном полушарии, к которому принадлежит и Украина с помощью биноклей и телескопов.

Ближайшее расстояние от кометы до Земли будет наблюдаться 1 и 2 февраля – 42 млн. км. В это время зеленую комету можно будет заметить поздним вечером над Полярной звездой. NASA сообщает, что по мере зависимости от того, насколько ярким будет объект C/2022 E3 в последние недели, его можно будет заметить даже не вооруженным глазом.

В целом же комету с помощью специальных приборов можно будет наблюдать в Северном полушарии на протяжении большей части января, тогда как в Южном в феврале.

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