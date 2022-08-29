Запуск ракеты NASA к Луне отложили. Известна причина

29 августа в 15:33 по Киеву с космической площадки во Флориде должен был состояться успешный запуск миссии Artemis I. Но из-за технических проблем миссия Artemis была отложена на следующую пятницу

Запуск ракеты NASA к Луне не состоялся. Фото из открытых источников

Если миссия состоится, то в общей сложности полет на орбиту Луны продлится несколько дней. За это время NASA будет следить за параметрами корабля, который в определенный момент приблизится на расстояние в 100 км от поверхности Луны. Тогда корабль улетит на расстояние 64 тыс. км от спутника Земли, чтобы подобающим образом ускориться для обратного полета.

Вся миссия завершится вхождением корабля в атмосферу нашей планеты на скорости 40 тыс. километров в час, далее земная атмосфера замедлит его до скорости 480 км/ч, повысив свою температуру свыше 2 тыс. градусов. На этом этапе будет тестироваться специальный щит, защищающий космонавтов от этих экстремальных условий. После этого аппарат приземлится в океане у города Сан-Диего, и миссия Artemis I будет официально завершена. Продолжительность миссии составляет около 40 дней и ее завершение запланировано на 10 октября.



Ракета SLS и ракета Orion оснащены рядом научного оборудования, которое NASA будет использовать для проведения различных исследований, моделирования и испытаний, которые помогут в возвращении людей на Луну и расширят наше понимание Вселенной и космических путешествий.



Также NASA разместит на борту трех тестовых пассажиров в виде специальных манекенов, имитирующих настоящих астронавтов.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, какие именно опыты будут проходить во время миссии Artemis I. Часть приборов будет исследовать радиацию и ее влияние на организм человека. Также во время миссии будут выращивать определенные виды дрожжей и изучать воздействие на них радиационного излучения.











Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!