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Запуск ракеты NASA к Луне отложили. Известна причина

Американское космическое агентство NASA не стартовало с миссии Artemis I к Луне

сегодня, 16:28
Автор:

Slava Kot
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29 августа в 15:33 по Киеву с космической площадки во Флориде должен был состояться успешный запуск миссии Artemis I. Но из-за технических проблем миссия Artemis была отложена на следующую пятницу

Запуск ракеты NASA к Луне отложили. Известна причина

Запуск ракеты NASA к Луне не состоялся. Фото из открытых источников

Если миссия состоится, то в общей сложности полет на орбиту Луны продлится несколько дней. За это время NASA будет следить за параметрами корабля, который в определенный момент приблизится на расстояние в 100 км от поверхности Луны. Тогда корабль улетит на расстояние 64 тыс. км от спутника Земли, чтобы подобающим образом ускориться для обратного полета.

Вся миссия завершится вхождением корабля в атмосферу нашей планеты на скорости 40 тыс. километров в час, далее земная атмосфера замедлит его до скорости 480 км/ч, повысив свою температуру свыше 2 тыс. градусов. На этом этапе будет тестироваться специальный щит, защищающий космонавтов от этих экстремальных условий. После этого аппарат приземлится в океане у города Сан-Диего, и миссия Artemis I будет официально завершена. Продолжительность миссии составляет около 40 дней и ее завершение запланировано на 10 октября.

Ракета SLS и ракета Orion оснащены рядом научного оборудования, которое NASA будет использовать для проведения различных исследований, моделирования и испытаний, которые помогут в возвращении людей на Луну и расширят наше понимание Вселенной и космических путешествий.

Также NASA разместит на борту трех тестовых пассажиров в виде специальных манекенов, имитирующих настоящих астронавтов.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, какие именно опыты будут проходить во время миссии Artemis I. Часть приборов будет исследовать радиацию и ее влияние на организм человека. Также во время миссии будут выращивать определенные виды дрожжей и изучать воздействие на них радиационного излучения.






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Источник: https://twitter.com/NASA/status/1564232429279272962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1564232429279272962%7Ctwgr%5E2a32856143fa4042c8be82dafb63f7d8df08d9ec%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpulsembed.eu%2Fp2em%2FxhvV39SOi%2F
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