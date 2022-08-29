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Где смотреть запуск миссии Artemis I на Луну и какие опыты будет проводить NASA

NASA начинает одну из главных космических миссий десятилетия – возвращение человека на Луну

сегодня, 12:21
Автор:

Slava Kot
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Полет космического корабля Orion на ракете Space Launch System запланирован в течение двух часов, начиная с 15:33 по киевскому времени.

Где смотреть запуск миссии Artemis I на Луну и какие опыты будет проводить NASA

Запуск миссии Artemis I на Луну. Фото: NASA

Трансляцию полета можно смотреть онлайн в прямом эфире на youtube канале NASA. Официальное начало трансляции должно состояться в 13:30 по киевскому времени.



Что будет исследовать миссия Artemis I?

Вместе с ракетой Space Launch System в космос улетят девять исследовательских объектов CubeSats размером не более обувной коробки. Приборы будут размещены в открытом космосе, каждый из которых будет иметь разное предназначение. Один будет искать воду на Луне, другой будет действовать как космическая метеостанция, измеряющая магнитное поле, а другой полетит к соседнему астероиду и сфотографирует его поверхность. Интересно звучит и эксперимент с одноклеточными дрожжами, в котором будет исследоваться влияние радиации в далеком космосе на живые организмы.

Схема старта миссии Artemis I

Где смотреть запуск миссии Artemis I на Луну и какие опыты будет проводить NASA - фото 2

Также на миссии Artemis I планируется тестирование трех манекенов. Это исследование покажет, насколько безопасными могут быть следующие миссии программы Artemis.

В кресло командира NASA разместило манекен, по имени Мункин Кампос, собирающий информацию о том, в каких условиях будут жить люди-астронавты в будущем. Его кресло оснастили двумя датчиками, контролирующими вибрацию и ускорение во время полета, а сам манекен получил специальный защитный костюм, который будут носить астронавты на самых опасных этапах миссии.

Кроме Кампоса, у "Ориона" также есть два дополнительных манекена – Хельга и Зогар. Эти манекены изготовлены из материалов, имитирующих человеческую кожу, мягкие ткани и внутренние органы взрослого человека. Они были оснащены специальными датчиками в количестве более 5,6 тысячи.

Также портал "Комментарии" уже показывал детальную схему полета миссии Artemis I на Луну.



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Источник: https://www.nasa.gov/specials/artemis-i-press-kit/
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