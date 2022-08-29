NASA снова летит на Луну. За исторической миссией Artemis I будет следить весь мир

Если все пойдет по плану, всего через несколько часов начнется полет, который отметит возвращение человека на Луну. Речь идет о миссии Artemis I, которая продемонстрирует возможности огромной ракеты Space Launch System и космического корабля Orion, который облетит спутник Земли. Пока идет подготовка к старту и все указывает на то, что он состоится по плану.

NASA снова летит на Луну с миссией Artemis I. Фото: NASA/Ben Smegelsky

Миссия Artemis I является первым шагом в плане NASA отправить людей обратно на Луну. Основная цель миссии – полет корабля Orion вокруг Луны и возвращение его на Землю.



Корабль запустит в космос мощнейшую ракету в истории — 111-метровую Space Launch System, его высота чуть больше памятника Родина-Мать вместе с постаментом в Киеве.



Основной целью миссии Artemis I является полет космического корабля Orion вокруг Луны. Orion пролетит примерно на 450 тыс. км от Земли, в том числе 64 тыс. км за пределами Луны. NASA также проверит поведение корабля при возвращении на Землю – от входа в атмосферу до посадки в океане.



Схема миссии Artemis I







В дополнение к испытаниям, миссия Artemis I также продемонстрирует возможности огромной, более чем 110-метровой ракеты SLS (Space Launch System), которую NASA описывает как "самую мощную ракету в истории". Ракета уже подготовлена ​​к взлету и доставлена ​​на посадочную площадку во Флориде.

Двухчасовое окно для запуска миссии Artemis I открывается в понедельник, 29 августа, 15:33 по украинскому времени. При благоприятных погодных условиях и отсутствии технических неисправностей ракета SLS и корабль "Орион" начнут свое путешествие. В случае возникновения проблем NASA отменит запуск и назовет новую дату.



Если запуск и возвращение ракеты пройдет успешно, следующие миссии Artemis уже будут уже доставлять людей на поверхность Луны.



Ранее портал "Комментарии" публиковал фото Юпитера, обнародованное космическим агентством NASA из телескопа Джеймса Уэбба.



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