NASA опубликовало новые снимки Юпитера, сделанные телескопом Джеймс Уэбб

Космический телескоп Джеймса Уэбба снова привлек внимание к себе, NASA и ESA опубликовали новые изображения, на этот раз Юпитера. Фотографии, сделанные в конце июля этого года инфракрасным прибором NIRCam, поражают своей точностью. На полюсах царя планет можно наблюдать характерные полярные сияния, а на поверхности газ кишит огромными и мощными вихрями. Телескопом Джеймс Уэб б (JWST) даже зафиксировал известное Большое красное пятно.





Ученые подчеркивают, что столь тщательное представление условий на Юпитере, безусловно, будет способствовать дальнейшему исследованию тайн "внутренней жизни" планеты. Также обратите внимание на изображение широкого поля – мы можем увидеть тонкие слои колец Юпитера, тень Ио, и контуры двух других гигантских спутников: крупнейшего из этих внутренних спутников Амальтеи и маленького, примерно 16 км в диаметре, Адрастеи.





Имке де Патер, почётный профессор Калифорнийского университета, прокомментировал новые изображения телескопа Джеймс Уэбб:





Честно говоря, мы никогда не ожидали, что эти фотографии будут так хороши. Действительно, на одной из фотографий мы можем увидеть столько деталей Юпитера с его кольцами, маленькими спутниками и даже галактиками на заднем плане.





Космический телескоп Джеймса Уэбба еще не закончил работу над Юпитером. В конце года ученые внимательно посмотрят на его полярные сияния, а всего неделю назад ученые провели наблюдение Большого красного пятна в среднем инфракрасном диапазоне. Так что скоро ждем новых, не менее впечатляющих фото.





Ранее на портале "Комментарии" мы уже сообщали о том, на сколько времени хватит топлива для работы телескопа Джеймс Уэбб.

Юпитер. Авторство: NASA, ESA, CSA, команда ERS Jupiter

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