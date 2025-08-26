logo

BTC/USD

110069

ETH/USD

4416.68

USD/UAH

41.43

EUR/UAH

48.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости HI-tech космос Загадочный луч видили в небе над Украиной: что это было на самом деле
commentss НОВОСТИ Все новости

Загадочный луч видили в небе над Украиной: что это было на самом деле

Астроном объяснил, что означает яркий луч в небе над Украиной, который наблюдали жители других стран.

26 августа 2025, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

В ночь на 26 августа жители Украины стали свидетелями редчайшего небесного явления. В разных регионах страны люди заметили яркий тонкий луч, появившийся среди звезд и продержавшийся несколько минут, а затем исчез.

Загадочный луч видили в небе над Украиной: что это было на самом деле

Яркий луч в небе над Украиной. Фото из открытых источников

Снимки и видео необычного зрелища быстро заполонили соцсети. В комментариях пользователи предполагали разные версии, что это могло быть. Некоторые указывали, что это падение метеорита, появление кометы, неизвестный атмосферный феномен или НЛО. 

Необычный луч наблюдали не только украинцы. О нем сообщали также жители Чехии и Германии. По данным очевидцев, продолжительность свечения составляла около 15 минут, что вызвало еще больше вопросов, касающихся его природы. Однако впоследствии выяснилось, что световой след в небе имел совершенно земное происхождение.

Загадочный луч видили в небе над Украиной: что это было на самом деле - фото 2

Яркий луч света в небе

Загадочный луч видили в небе над Украиной: что это было на самом деле - фото 3

Яркий луч света в небе

Ответ на загадку дал астроном Джонатан Макдавелл. По его словам, явление связано с запуском китайской ракеты-носителя CZ-8A, состоявшегося вечером 25 августа.

"Выброс топлива из верхнего блока CZ-8A, запущенного в 19:08 UTC, наблюдался из Германии в 20:38 UTC (22:38 CEST)", — пояснил Макдавелл в своем сообщении в X.

На вопрос, почему свечение выглядело иначе, чем обычно, эксперт отметил, что это связано с особенностями конструкции ракеты.

"По моему мнению, это слив горючего. Вероятно, форма в определенной степени зависит от конструкции вентиляционной системы", — добавил астроном.

Подобные явления не опасны для людей и не связаны с метеоритами или космическими угрозами. Выбросы топлива происходят после отработки основной миссии ракеты, и солнечный свет, отражаясь от частиц горючего на большой высоте, создает зрелищный эффект, который можно видеть на сотни километров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Земля находится в ловушке внутри гигантской космической пустоты.

Также "Комментарии" писали об астрофизике, который заявил, что к Земле приближается инопланетный космический корабль.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://x.com/planet4589/status/1960094115259130096
Теги:

Новости

Все новости