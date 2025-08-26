Загадочный луч видили в небе над Украиной: что это было на самом деле

В ночь на 26 августа жители Украины стали свидетелями редчайшего небесного явления. В разных регионах страны люди заметили яркий тонкий луч, появившийся среди звезд и продержавшийся несколько минут, а затем исчез.

Яркий луч в небе над Украиной. Фото из открытых источников

Снимки и видео необычного зрелища быстро заполонили соцсети. В комментариях пользователи предполагали разные версии, что это могло быть. Некоторые указывали, что это падение метеорита, появление кометы, неизвестный атмосферный феномен или НЛО.

Необычный луч наблюдали не только украинцы. О нем сообщали также жители Чехии и Германии. По данным очевидцев, продолжительность свечения составляла около 15 минут, что вызвало еще больше вопросов, касающихся его природы. Однако впоследствии выяснилось, что световой след в небе имел совершенно земное происхождение.

Яркий луч света в небе

Ответ на загадку дал астроном Джонатан Макдавелл. По его словам, явление связано с запуском китайской ракеты-носителя CZ-8A, состоявшегося вечером 25 августа.

"Выброс топлива из верхнего блока CZ-8A, запущенного в 19:08 UTC, наблюдался из Германии в 20:38 UTC (22:38 CEST)", — пояснил Макдавелл в своем сообщении в X.

На вопрос, почему свечение выглядело иначе, чем обычно, эксперт отметил, что это связано с особенностями конструкции ракеты.

"По моему мнению, это слив горючего. Вероятно, форма в определенной степени зависит от конструкции вентиляционной системы", — добавил астроном.

Подобные явления не опасны для людей и не связаны с метеоритами или космическими угрозами. Выбросы топлива происходят после отработки основной миссии ракеты, и солнечный свет, отражаясь от частиц горючего на большой высоте, создает зрелищный эффект, который можно видеть на сотни километров.

