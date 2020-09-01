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Главная Новости IT космос Японцы рассказали о новом методе исследования марсианской почвы
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Японцы рассказали о новом методе исследования марсианской почвы

Оказавшись на Земле, марсианская почва может представлять опасность

сегодня, 13:21
Автор:

Павел Зинченко

Японские ученые представили инновационный способ безопасного анализа образцов с Марса с помощью улавливания микроорганизмов в кристаллах карбоната кальция. Об этом сообщило издание NHK World Japan.

Соединенные Штаты намереваются собрать образцы почвы на Марсе ради изучения потенциальной жизни, которая пребывала на планете ранее. Японское агентство аэрокосмических исследований также собирается заполучить образцы с луны Марса Фобоса в 2029 году. 

Японцы рассказали о новом методе исследования марсианской почвы

Данные образцы могут содержать неизвестные ранее формы жизни, которые могут спровоцировать новые заболевания на Земле. Японские ученые во главе с доцентом  Судзуки Йохей из Токийского университета представили метод доставки образцов, который помогает избежать этого риска.

Группа заявила, что они использовали раствор хлорида кальция для улавливания модельных бактериальных и вирусных организмов в кристаллах карбоната кальция. Ученые обнаружили, что организмы были инактивированы в течение одной минуты, но при этом извлечение и анализ их ДНК все еще возможны. Стерилизация с помощью тепла или химикатов, которая использовалась ранее, часто затрудняет процесс.

Группа планирует предложить такой метод анализа для образцов марсианской почвы. Судзуки сообщил, что это практический метод, который дает возможность как инактивации, так и анализа микроорганизмов. Он уверен, что это станет стандартной технологией исследования Марса.

Как сообщало издание "Комментарии", NASA показало уникальные снимки лавины на Марсе (ФОТО).


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