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NASA показало уникальные снимки лавины на Марсе (ФОТО)

Орбитальный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter сделал потрясающие снимки с помощью мощной камеры Hi-RISE

сегодня, 15:00
Автор:

Павел Зинченко

Космическое агентство NASA опубликовало очередную серию потрясающих фотографий, сделанных его орбитальным аппаратом Mars Reconnaissance Orbiter, на которых запечатлены последствия схода лавины на Марсе. Об этом сообщает Express.

NASA представило новую серию невероятных снимков, сделанных орбитальным аппаратом агентства Mars Reconnaissance Orbiter. На них запечатлены последствия схода лавины на поверхности Красной планеты. Орбитальный аппарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) покинул Землю 15 лет назад и с тех пор постоянно восполняет наши знания о планете, которую, возможно, человечество когда-нибудь колонизирует.

NASA показало уникальные снимки лавины на Марсе (ФОТО)

MRO наблюдает за температурой в тонкой марсианской атмосфере, заглядывает под поверхность планеты с помощью сложного радара и даже исследует минералы с орбиты. Но Mars Reconnaissance Orbiter наиболее известен своими удивительными изображениями, которые он передает на Землю. Последний снимок космического агентства, сделанный его камерой для научных экспериментов с высоким разрешением (Hi-RISE), является одним из самых невероятных.

Hi-RISE сфотографировал лавину, спускающуюся со скалы высотой 500 метров. По данным NASA, лавина была вызвана изменением температуры во время марсианской весны. Американское космическое агентство заявило: "По мере повышения температуры и испарения льда дестабилизированные ледяные блоки разламываются и поднимают пыль".

Как сообщало издание "Комментарии", в NASA рассказали, когда отправят астронавтов на Луну.


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