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Главная Новости IT космос Японцы получили образцы астероидной почвы: что показало исследование
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Японцы получили образцы астероидной почвы: что показало исследование

Образцы почвы астероида Рюгу могут помочь узнать больше о нашей Вселенной

сегодня, 18:10
Автор:

Павел Зинченко

Черная песчаная пыль, найденная в капсуле, доставленной на Землю японским космическим зондом, принадлежит далекому астероиду Рюгу, подтвердили ученые после открытия капсулы в понедельник.

Японцы получили образцы астероидной почвы: что показало исследование

ФОТО: Brainerd Dispatch

Открытие произошло через неделю после того, как зонд "Хаябуса-2" сбросил свою капсулу, которая вошла в атмосферу, прежде чем приземлиться в австралийской пустыне. Затем она была отправлена ​​в Японию. Японское космическое агентство (JAXA) опубликовало снимок небольшого отложения сажи внутри металлического ящика — первое представление о результатах беспрецедентной шестилетней миссии беспилотного зонда.

По словам представителей агентства, пыль была обнаружена во внешней оболочке капсулы, и ожидается, что при открытии внутреннего контейнера будут обнаружены более крупные образцы, но это является деликатной задачей.

"JAXA подтвердило, что образцы, полученные с астероида Рюгу, находятся внутри контейнера для образцов", — говорится в сообщении агентства.

"Хаябуса-2" пролетел около 300 миллионов километров от Земли, чтобы собрать образцы, которые, как надеются ученые, могут помочь пролить свет на происхождение жизни и формирование Вселенной. Зонд собирал как поверхностную пыль, так и нетронутый материал из-под поверхности.

Половина образцов "Хаябуса-2" будет передана JAXA, космическому агентству США NASA и другим международным организациям, а остальная часть будет сохранена для будущих исследований по мере развития аналитических технологий. Но работа зонда еще не закончена, и теперь он начнет расширенную миссию по изучению двух новых астероидов.

Как сообщало издание "Комментарии", к Земле приближается большой астероид.


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Источник: https://www.barrons.com/news/black-sand-like-asteroid-dust-found-in-box-from-japan-probe-01607952607?tesla=y
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