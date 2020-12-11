К Земле приближается большой астероид

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Мокрик Анастасия
NASA сообщает о
том, что сегодня, 11 декабря, мимо нашей планеты пролетит большой астероид 2020
VC7. Известно, что космическое тело приблизится к Земле в 2:03 ночи на
расстоянии примерно 5,62 миллиона километров.
ФОТО: Из открытых источников
Астрономам также
удалось узнать размеры астероида. По их словам, ширина 2020 VC7 составляет 97 метров,
а это примерная высота Биг-Бена. Известно, что на данный момент астероид
перемещается в космосе со скоростью 7 км в час. Для сравнения – это быстрее в
20 раз, чем летит скоростная пуля.
Если бы космическое
тело врезалось в Землю, то нашу планету ожидала бы катастрофа. Размеры и
скорость, с которой летит астероид, свидетельствуют об этом. Однако, никакой опасности астероид в себе
не несет. Его траектория совершенно безопасна для планеты.
Впервые 2020 VC7
был замечен еще в начале ноября текущего года. Было выяснено, что делает один
оборот вокруг солнца за 3,23 земных года. Максимальное расстояние, на
которое астероид смог приблизиться к Солнцу составило 151 млн километров.
Напомним, середине
ноября этого года на
рекордно близком расстоянии от Земли пролетал астероид. Известно, что космический
объект был всего в 350
километров от нашей планеты.
К слову, в 2005 году Конгресс США поручил NASA к 2020 году найти 90%
космических тел, которые максимально сближаются с землей. По размеру они должны
были быть 140 или больше метров.
Ранее сайт "Комментарии"
сообщал о том, что недавно учёные открыли сразу две новых планеты, а также о
том, что в NASA предупредили об очередном астероиде и оценили опасность.
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