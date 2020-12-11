К Земле приближается большой астероид

NASA сообщает о том, что сегодня, 11 декабря, мимо нашей планеты пролетит большой астероид 2020 VC7. Известно, что космическое тело приблизится к Земле в 2:03 ночи на расстоянии примерно 5,62 миллиона километров.

ФОТО: Из открытых источников

Астрономам также удалось узнать размеры астероида. По их словам, ширина 2020 VC7 составляет 97 метров, а это примерная высота Биг-Бена. Известно, что на данный момент астероид перемещается в космосе со скоростью 7 км в час. Для сравнения – это быстрее в 20 раз, чем летит скоростная пуля.

Если бы космическое тело врезалось в Землю, то нашу планету ожидала бы катастрофа. Размеры и скорость, с которой летит астероид, свидетельствуют об этом. Однако, никакой опасности астероид в себе не несет. Его траектория совершенно безопасна для планеты.

Впервые 2020 VC7 был замечен еще в начале ноября текущего года. Было выяснено, что делает один оборот вокруг солнца за 3,23 земных года. Максимальное расстояние, на которое астероид смог приблизиться к Солнцу составило 151 млн километров.

Напомним, середине ноября этого года на рекордно близком расстоянии от Земли пролетал астероид. Известно, что космический объект был всего в 350 километров от нашей планеты.

К слову, в 2005 году Конгресс США поручил NASA к 2020 году найти 90% космических тел, которые максимально сближаются с землей. По размеру они должны были быть 140 или больше метров.

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что недавно учёные открыли сразу две новых планеты, а также о том, что в NASA предупредили об очередном астероиде и оценили опасность.



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