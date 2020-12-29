kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 29.12.2020

BTC/USD

26690.56

ETH/USD

714.66

LTC/USD

128.32

НБУ 29.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.75

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Японцы начали разработку космического спутника из дерева
commentss НОВОСТИ Все новости

Японцы начали разработку космического спутника из дерева

Японцы надеются, что деревяный спутник поможет решить проблему космического мусора

сегодня, 10:47
Автор:

Павел Зинченко

Японская компания и Университет Киото объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева. Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе. Партнеры начнут эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Японцы начали разработку космического спутника из дерева

Японцы создадут спутник из дерева. ФОТО: Yahoo Finance

Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников. Согласно задумке, деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками, когда они падают.

"Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые снова входят в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет", — сказал Такао Дой, профессор Университета Киото и японский астронавт в своем интервью BBC.

Sumitomo Forestry, часть группы Sumitomo, основанной более 400 лет назад, заявила, что будет работать над разработкой деревянных материалов, обладающих высокой устойчивостью к перепадам температуры и солнечному свету. Как сообщил BBC представитель компании, древесина, которую он использует, является "секретом НИОКР".

Эксперты предупреждают о возрастающей угрозе падения космического мусора на Землю по мере того, как запускается все больше космических аппаратов и спутников. Спутники все чаще используются для связи, телевидения, навигации и прогнозирования погоды. Космические эксперты и исследователи изучают различные варианты удаления и уменьшения количества космического мусора.

Как сообщало издание "Комментарии", индийский и российский спутники чудом избежали столкновения.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.bbc.com/news/business-55463366
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ