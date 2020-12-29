Японцы начали разработку космического спутника из дерева

Японская компания и Университет Киото объединили свои усилия для разработки того, что, как они надеются, к 2023 году станет первым в мире спутником, сделанным из дерева. Sumitomo Forestry заявила, что начала исследования в области роста деревьев и использования древесных материалов в космосе. Партнеры начнут эксперименты с различными видами древесины в экстремальных условиях на Земле.

Японцы создадут спутник из дерева. ФОТО: Yahoo Finance

Космический мусор становится все более серьезной проблемой по мере того, как в атмосферу запускается все больше спутников. Согласно задумке, деревянные спутники сгорят, не выбрасывая в атмосферу вредные вещества и не осыпая землю обломками, когда они падают.

"Мы очень обеспокоены тем фактом, что все спутники, которые снова входят в атмосферу Земли, сгорают и создают крошечные частицы оксида алюминия, которые будут плавать в верхних слоях атмосферы в течение многих лет", — сказал Такао Дой, профессор Университета Киото и японский астронавт в своем интервью BBC.

Sumitomo Forestry, часть группы Sumitomo, основанной более 400 лет назад, заявила, что будет работать над разработкой деревянных материалов, обладающих высокой устойчивостью к перепадам температуры и солнечному свету. Как сообщил BBC представитель компании, древесина, которую он использует, является "секретом НИОКР".

Эксперты предупреждают о возрастающей угрозе падения космического мусора на Землю по мере того, как запускается все больше космических аппаратов и спутников. Спутники все чаще используются для связи, телевидения, навигации и прогнозирования погоды. Космические эксперты и исследователи изучают различные варианты удаления и уменьшения количества космического мусора.

Как сообщало издание "Комментарии", индийский и российский спутники чудом избежали столкновения.

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