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Главная Новости IT космос Еле разминулись: индийский и российский спутники чудом избежали столкновения
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Еле разминулись: индийский и российский спутники чудом избежали столкновения

Два спутника пролетели в опасной близости друг от друга, столкновения удалось избежать

сегодня, 11:37
Автор:

Павел Зинченко

Индийский картографический спутник Cartosat-2F массой 700 кг и российский спутник Kanopus-V массой 450 кг едва не потерпели крушение в пятницу утром, сообщила Роскосмос, государственная космическая корпорация России. Оба спутника были на расстоянии 224 метра.

Еле разминулись: индийский и российский спутники чудом избежали столкновения

ФОТО: Популярная механика

В сообщении Роскосмоса говорится, что по данным главного информационно-аналитического центра ЦНИИМАш АСИС вблизи Земли — космической части Роскосмоса, в 1.49 UTC (IST 7.19 am) активный индийский спутник Cartosat-2F, опасно приблизился к российскому спутнику Канопус-V. По расчетам ЦНИИМАш, минимальное расстояние между российским и индийским спутниками составляло 224 метра.

Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли. Общая цель заключается в мониторинге поверхности, атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли для обнаружения и изучения вероятности возникновения сильных землетрясений.

В то время как Роскосмос уже рассказал об этом инциденте, Индийская организация космических исследований (ISRO) пока хранит молчание по этому поводу. Остается неизвестным, как индийский спутник подошел так близко к российскому спутнику.

Как сообщало издание "Комментарии", Китай запустил в космос эксперементальный спутник 6G.


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Источник: https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5&tbm=isch&ved=2ahUKEwigvcvF9qTtAhVEP-wKHQ6yBl4Q2-cCegQIABAA&oq=%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B2+%D0%BA
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