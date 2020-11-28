Еле разминулись: индийский и российский спутники чудом избежали столкновения

Индийский картографический спутник Cartosat-2F массой 700 кг и российский спутник Kanopus-V массой 450 кг едва не потерпели крушение в пятницу утром, сообщила Роскосмос, государственная космическая корпорация России. Оба спутника были на расстоянии 224 метра.

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В сообщении Роскосмоса говорится, что по данным главного информационно-аналитического центра ЦНИИМАш АСИС вблизи Земли — космической части Роскосмоса, в 1.49 UTC (IST 7.19 am) активный индийский спутник Cartosat-2F, опасно приблизился к российскому спутнику Канопус-V. По расчетам ЦНИИМАш, минимальное расстояние между российским и индийским спутниками составляло 224 метра.

Оба аппарата предназначены для дистанционного зондирования Земли. Общая цель заключается в мониторинге поверхности, атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли для обнаружения и изучения вероятности возникновения сильных землетрясений.

В то время как Роскосмос уже рассказал об этом инциденте, Индийская организация космических исследований (ISRO) пока хранит молчание по этому поводу. Остается неизвестным, как индийский спутник подошел так близко к российскому спутнику.

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