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Главная Новости IT космос Первый пошел: Китай запустил в космос эксперементальный спутник 6G
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Первый пошел: Китай запустил в космос эксперементальный спутник 6G

Эксперементальный спутник 6G также будет использоваться для мониторинга бедствий урожая и предотвращения лесных пожаров

сегодня, 01:15
Автор:

Павел Зинченко

Пока во всем мире внедряют 5G-покрытие, Поднебесная пытается быть впереди планеты всей. Китай успешно запустил в космос "первый в мире спутник 6G" для тестирования технологии интернет-покрытия нового поколения.

Первый пошел: Китай запустил в космос эксперементальный спутник 6G

Китай запускает спутник 6G

Спутник вышел на орбиту вместе с двенадцатью другими космическими аппратами с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Телекоммуникационной отрасли еще предстоит по меньшей мере пять-шесть лет для согласования спецификаций 6G. По этой причине нет твердой уверенности, что тестируемая технология станет окончательным стандартом.

Новая разработка китайцев предполагает использование высокочастотных терагерцовых волн для достижения большей скорости передачи данных, которая будет во много раз превышать актуальную скорость 5G.

На спутнике также размещена технология, которая будет использоваться для мониторинга бедствий урожая и предотвращения лесных пожаров.


Как сообщало информационное издание "Комментарии", Samsung рассказала, когда развернет 6G-сеть. Компания ожидает, что связь шестого поколения будет коммерциализирована уже к 2028 году и станет широко распространенным к 2030 году.


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Источник: https://www.bbc.com/news/av/world-asia-china-54852131
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