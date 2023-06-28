Выявлена самая большая черная дыра: может вместить 30 миллиардов солнц

Последнее открытие в галактике Abell 1201 привлекло внимание научного сообщества. В этом объекте была обнаружена одна из самых больших черных дыр во всем известном космосе. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Space.



Черная дыра Abell 1201 в воображении художника

Недавно обнаруженная гигантская черная дыра находится в центре галактики Abell 1201 в сотне миллионов световых лет от Земли. Она получила звание сверхмассивной черной дыры, ведь может вместить более 30 миллиардов солнечных масс. Таким образом, это самая сверхмассивная черная дыра, которую идентифицировали и измерили астрономы. Обычно масса таких объектов колеблется от нескольких миллионов до нескольких миллиардов солнечных масс.

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Астрономы обнаружили объект случайно, когда наблюдали за другой галактикой. Они обнаружили черную дыру из-за гравитационного линзирования – эффекта, возникающего вследствие искривления света под действием гравитации чрезвычайно массивных объектов. На этот раз этим объектом оказалась сверхмассивная чёрная дыра. Команда исследователей проанализировала серию изображений, сделанных телескопом Хаббл. Далее астрономы смоделировали преломление света вокруг галактики и обнаружили точные размеры черной дыры.

Черная дыра в галактике Abell 1201 оказалась не очень активной, поэтому ее практически невозможно обнаружить другими методами, кроме гравитационного линзирования.

"Гравитационное линзирование дает возможность изучать спящие черные дыры, что сейчас невозможно в далеких галактиках. Этот подход может позволить нам обнаружить многие другие черные дыры", — сообщил астрофизик и автор исследования Джеймс Найтингейл.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили одну из самых редких звезд во Вселенной.

Также "Комментарии" писали, что астрономы смогли обнаружить в океане на спутнике Сатурна один из ключевых элементов для развития жизни.