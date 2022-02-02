Вывод Международной космической станции из эксплуатации: НАСА планирует разбить МКС в Тихом океане

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Карина Ожерельева
NASA намерено продолжить эксплуатацию Международной космической станции до конца 2030 года, после чего МКС будет разбита в отдаленной части Тихого океана, известной как Пойнт Немо, согласно недавно опубликованным планам, очерчивающим ее будущее. Об этом сообщает CNN.
МКС – фото из открытых источников
Запущенная в 2000 году, космическая лаборатория облетела 227 морских миль над Землей, на борту которых находились более 200 астронавтов из 19 разных стран, представляющих собой постоянное присутствие человека в космосе.
NASA заявило, что коммерческие космические платформы заменят МКС как место сотрудничества и научных исследований.
В отчете NASA отметила, что планом МКС было падение на Землю в районе, известном как необитаемая зона южной части Тихого океана, также известная как точка Немо. В отчете говорится, что выход из орбиты состоится в январе 2031 года.
Названная в честь моряка-подлодки из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лег под водой", точка Немо — это самая отдаленная от суши точка в океане, являвшаяся водяной могилой для многих других космических кораблей.
Этот район находится примерно в 3000 милях от восточного побережья Новой Зеландии и в 2000 милях к северу от Антарктиды, и, по оценкам, космические страны, такие как США, Россия, Япония и европейские страны, затопили там более 263 кусков космического мусора с 1971 года. .
В отчете говорится, что МКС выполнит двигательные маневры, которые обеспечат "безопасный вход в атмосферу".
МКС не будет почивать на лаврах в ближайшие восемь лет. Согласно отчету, NASA заявило о целях на следующее десятилетие, включая использование МКС в качестве "аналога для транзитной миссии на Марс".
Россия заявила, что покинет проект МКС в 2025 году и планирует построить собственную космическую станцию, которая может запуститься в 2030 году.
Как сообщали ранее "Комментарии", астронавт на МКС запечатлел редкое атмосферное явление.
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