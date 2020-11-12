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Все готово: SpaceX собирается отправить новый экипаж на МКС

Испытание статическим огнем ракеты Falcon 9 прошло успешно, новый экипаж готов к запуску

сегодня, 13:26
Автор:

Павел Зинченко

SpaceX только что осуществила тестовый запуск ракеты, которая доставит следующий экипаж астронавтов на Международную космическую станцию ​​в эти выходные. Частная космическая компания провела 11 ноября статическое испытание своей ракеты Falcon 9 на площадке 39A в Космическом центре Кеннеди, принадлежащим NASA. Тестирование является одним из последних важных этапов перед запланированным запуском в субботу (14 ноября).

Все готово: SpaceX собирается отправить новый экипаж на МКС

SpaceX запустит Falcon 9

Испытания, которые первоначально были запланированы на вечер вторника (10 ноября), были перенесены на 24 часа, чтобы SpaceX могла протестировать и заменить продувочный клапан на второй ступени ракеты. В среду днем ​​ракета Falcon 9 пришла в действие, когда во время предполетных испытаний из ее двигателей поднялся дым. Кратковременное зажигание, известное как испытание статическим огнем, является стандартной частью предпусковых процедур и одним из последних основных этапов перед стартом.

Во время испытания Falcon 9 удерживается на площадке, в то время как ее девять двигателей первой ступени ненадолго запускаются. Это позволяет рабочим командам убедиться, что все системы работают должным образом и что ракета готова к полету. Вскоре после испытания SpaceX написала в Twitter, что испытание статическим огнем прошло успешно и что компания планирует запустить ракету в субботу.

Этот полет является 21-ой миссией SpaceX в этом году и первой долгосрочной миссией, запущенную из Флориды. Ожидается, что первая ступень ракеты вернется на базу ВВС США на мысе Канаверал примерно через 9 минут после старта. Если все пойдет по плану, капсула с четырьмя членами экипажа прибудет на МКС в воскресение.

Как сообщало издание "Комментарии", ураган помешал запуску разведывательного спутника США.


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Источник: https://www.space.com/spacex-test-fires-crew-1-falcon-9-rocket
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