Ураган помешал запуску разведывательного спутника США

United Launch Alliance (ULA) откладывает запуск миссии Atlas V на 24 часа из-за урагана Эта. Запуск, который первоначально планировалось провести 3 ноября, несколько раз откладывался из-за проблем с наземными системами и плохих погодных условий на месте запуска. Теперь команда нацелена на пятницу (13 ноября) в 17:13. EST (22:13 по Гринвичу), сообщили официальные лица ULA в Twitter в среду днем.

Запуск Atlas V переносится

Двухступенчатая ракета будет стартовать с космического стартового комплекса 41 на станции ВВС США на мысе Канаверал во Флориде, неся секретную полезную нагрузку для Национального разведывательного управления, которое управляет флотом шпионских спутников правительства США.



Проблемы с оборудованием помешали Atlas начать работу 3 ноября. Команды рабочих откатили спутник на место интеграции для ремонта и вернули на площадку на следующий день. Проблема с системой заправки транспортного средства помешала загрузке ракеты переохлажденным жидким кислородом, одним из ее компонентов топлива. Команды были вынуждены остановить обратный отсчет и устранить проблему.

Самая последняя задержка произошла, когда во вторник (10 ноября) тропический шторм Эта вновь обрел статус урагана, и его путь мог пройти через Флориду. Утром в среду (11 ноября) ураган Эта был понижен до уровня тропического шторма, однако, учитывая максимальную скорость ветра 113 километров в час, команды решили, что для старта безопаснее дождаться пятницы.

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