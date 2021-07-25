Вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе (ФОТО)

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало об очередном полете вертолётного дрона Ingenuity. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter.

NASA Ingenuity совершил новый полет на Марсе. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время десятого полёта вертолет установил новые рекорды. Новый перелет общей дальностью в одну милю (одна миля равна 1,60934 метрам) проходил над местностью, которая называется Поднятые хребты.





В ведомстве рассказали, что это был самый сложных полет Ingenuity. Он был с десятью пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на новой на рекордной высоте — сорок футов (двенадцать метров).

Как говорится в сообщении, разведка с вертолета помогает шестиколесному марсоходу NASA Perseverance.

Летательный аппарат смог сделать многочисленные фотографии местности при помощи своего оборудования. Этот район представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро.

Для справки: из этого кратера ровер NASA Perseverance будет собирать образцы для дальнейшей доставки их на нашу планету.





Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из NASA показали, как выглядит магнитное поле галактик. Они не различимы для человеческого глаза, однако объединив данные полученные с помощью специального оборудования космического телескопа Hubble с данными проекта Sloan Digital Sky Survey им удалось получить изображение. Специалисты рассказали подробно о них.

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые-астрономы впервые запечатлели околопланетный диск экзопланеты. Сообщается, что специалисты и раньше подозревали об образующих луну диски вокруг таких планет, но по словам исследователей, это впервые, когда данная система была окончательно идентифицирована. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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