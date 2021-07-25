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Главная Новости IT космос Вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе (ФОТО)
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Вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе (ФОТО)

Новый полет проходил над районом Поднятые хребты

25 июля 2021, 23:15
Автор:

Денис Подставной

Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказало об очередном полете вертолётного дрона Ingenuity. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети Twitter. 

Вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе (ФОТО)

NASA Ingenuity совершил новый полет на Марсе. Фото из открытых источников

Как стало известно, во время десятого полёта вертолет установил новые рекорды. Новый перелет общей дальностью в одну милю (одна миля равна 1,60934 метрам) проходил над местностью, которая называется Поднятые хребты. 

Вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе (ФОТО) - фото 2

В ведомстве рассказали, что это был самый сложных полет Ingenuity. Он был с десятью пунктами поворотного маршрута, который выполнялся на новой на рекордной высоте — сорок футов (двенадцать метров).

Как говорится в сообщении, разведка с вертолета помогает шестиколесному марсоходу NASA Perseverance. 

Летательный аппарат смог сделать многочисленные фотографии местности при помощи своего оборудования. Этот район представляет собой совокупность каменных образований внутри кратера Езеро. 

Для справки: из этого кратера ровер NASA Perseverance будет собирать образцы для дальнейшей доставки их на нашу планету. 

Вертолетный дрон NASA Ingenuity совершил рекордный полет на Марсе (ФОТО) - фото 3

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из NASA показали, как выглядит магнитное поле галактик. Они не различимы для человеческого глаза, однако объединив данные полученные с помощью специального оборудования космического телескопа Hubble с данными проекта Sloan Digital Sky Survey им удалось получить изображение. Специалисты рассказали подробно о них. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, что ученые-астрономы впервые запечатлели околопланетный диск экзопланеты. Сообщается, что специалисты и раньше подозревали об образующих луну диски вокруг таких планет, но по словам исследователей, это впервые, когда данная система была окончательно идентифицирована. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.nasa.gov/
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