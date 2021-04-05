Вертолет NASA успешно высадился на Марсе: фото

Мини-вертолет Ingenuity, принадлежащий национальному управлению США по аэронавтике и исследованиям космоса – NASA, осуществил успешную посадку на Марсе. Об этом агентство сообщило в своем Twitter.

Вертолет NASA осуществил посадку на Марсе - фото из открытых источников

"Приземление вертолета MarsHelicopter подтверждено! Путешествие в 293 миллиона миль — 471 миллион километров на борту NASAPersevere закончилось последним падением на 10 см от живота марсохода на поверхность Марса сегодня. Следующая веха? Пережить ночь", — говорится в сообщении NASA.





Подчеркнем, что ровер Perseverance прибыл на Марс 18 февраля. В полете он находился в течение семи месяцев и за это время прислал в агентство несколько снимков и записей с места посадки на "красной планете".

Отметим, что ранее в NASA анонсировали первый исторический полет на Марс после 11 апреля. Также в компании сообщали, что высота первого полета составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров. Этот аппарат в течение суток должен будет зарядиться с помощью солнечной панели. Во время полетов на Марсе он будет осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода.

Отметим, что аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг. Он оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Сети предположили, как будет выглядеть первый город на Марсе, и поделились фотографиями. Строительство города на Марсе планируется завершить в 2100 году, а само строительство стартует в 2054 году. Марсианский город будет состоять из так называемых "макро-строений", расположенных внутри скалы и соединенных сетью лифтов. Передвигаться по городу люди смогут с помощью системы поездов и автобусов.

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