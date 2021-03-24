Стало известно, когда NASA запустит свой вертолет на Марсе

В NASA сообщили, что первый испытательный полет вертолета Ingenuity, который уже прибыл на Марс вместе с марсоходом Perseverance, состоится не ранее 8 апреля. Планируется, что сам полет займет около 30 секунд. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По словам руководителя полетами Ingenuity Говарда Грипа, высота первого полета составит 3 метра. В дальнейшем вертолет планируют поднимать до 5 метров.

Для полета на "красной планете" уже нашли подходящую взлетно-посадочную площадку. В ближайшие дни к ней должен будет подъехать марсоход, с которого спустится вертолет.

Этот аппарат в течение суток должен будет зарядиться с помощью солнечной панели. Во время полетов на Марсе он будет осуществлять аэрофотосъемку местности вокруг марсохода.

Отметим, что аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг, оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Как ранее сообщали "Комментарии", украинская власть предварительно договорилась о запуске отечественного спутника "Сич 2-1" на земную орбиту с помощью компании SpaceX, принадлежащей изобретателю Илону Маску. Цена запуска фантастически снизилась, по меньшей мере в восемь раз — теперь "Сич 2-1" может полететь в космос всего за 1 миллион долларов. Уже в ближайшее время соответствующие документы могут быть подписаны, поэтому останется только решать различные текущие вопросы, касающиеся непростой процедуры путешествия на орбиту.

Напомним, что ранее компания SpaceX провела запуск десятого прототипа корабля Starship для полета на Марс. Корабль успешно вылетел со стартовой площадки. На четвертой минуте корабль начал снижение в горизонтальном положении. В конце испытания корабль успешно сел. Эту успешную посадку SpaceX смогла совершить с третьей попытки. До этого два корабля разбились. Накануне старта SN10 Маск отметил, что испытания прототипа пройдут успешно с вероятностью 60%.