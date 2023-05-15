В стратосфере Земли ученые зафиксировали странные звуки, повторяющиеся несколько раз в час: что это

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Live Science.



Воздушные шары в стратосфере Земли. Иллюстративное фото

По информации ресурса, ученые из Sandia National Laboratories запустили в стратосферу планеты воздушный шар на солнечной энергии, чтобы записать природные и техногенные звуки. По типу океанских волн, грома, взрывов или ветряных турбин. Чтобы собрать данные из стратосферы, команда ученых использовала специальные устройства – микробарометры. Шар поднялся над Землей на высоту более 50 км. Достигнув места назначения, оборудование зафиксировало повторяющиеся друг за другом мистические инфразвуковые сигналы, последовательно прерываясь. Их источник не известен исследователям.

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"Наши воздушные шары в основном представляют собой гигантские пластиковые пакеты с небольшим количеством угольной пыли, чтобы сделать их темными. Мы конструируем их, используя малярный пластик из хозяйственного магазина, транспортировочную ленту и угольный порошок из магазинов пиротехники. Когда солнце освещает темные шары, воздух внутри нагревается и становится плавучим", — заметил Дэниел Боуман из Sandia National Laboratories.

Ученые надеются, что следующая партия шаров, запущенных в стратосферу, позволит понять природу таинственных низкочастотных стратосферных звуков и позволит получить больше информации о них.

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