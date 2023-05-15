В стратосфере Земли ученые зафиксировали странные звуки, повторяющиеся несколько раз в час: что это

Рубрики
МЕНЮ
Белоокая Ира
Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на данные Live Science.
Воздушные шары в стратосфере Земли. Иллюстративное фото
По информации ресурса, ученые из Sandia National Laboratories запустили в стратосферу планеты воздушный шар на солнечной энергии, чтобы записать природные и техногенные звуки. По типу океанских волн, грома, взрывов или ветряных турбин. Чтобы собрать данные из стратосферы, команда ученых использовала специальные устройства – микробарометры. Шар поднялся над Землей на высоту более 50 км. Достигнув места назначения, оборудование зафиксировало повторяющиеся друг за другом мистические инфразвуковые сигналы, последовательно прерываясь. Их источник не известен исследователям.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Ученые надеются, что следующая партия шаров, запущенных в стратосферу, позволит понять природу таинственных низкочастотных стратосферных звуков и позволит получить больше информации о них.
Напомним, "Комментарии" писали, — Ученые обнаружили в центре Луны твердое металлическое ядро : что говорят исследователи "Железное сердце": внутри Луны ученые увидели твердое металлическое "тело", имеющее диаметр около 500 километров.
В Антарктиде украинские полярники наткнулись на редкий "блинный лед" на поверхности воды "Ледяные блинчики, кувшинки или медузы": специалисты со станции "Академик Вернадский" увидели уникальное явление, образованное на поверхности воды в Антарктида.
Обсуждения
Новости