В SpaceX назвали дату начала первой миссии Inspiration4

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Ольга Чародий
Компания SpaceX, принадлежащей Маск планирует начать первую
миссию с
гражданским экипажем на борту, Inspiration4, 15 сентября. Об этом сообщили на сайте
Inspiration4. 2 сентября
состоялась встреча команд SpaceX и Inspiration4. Они проверили готовность
ракеты-носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon. Также команды
проинспектировали наземные системы обслуживания полета и проверили готовность
экипажа.
SpaceX - фото из открытых источников
Известно, что запуск ракеты состоится 15 сентября в 15:00 по
киевскому времени. О
точном времени в SpaceX известят примерно за три дня до старта. Он будет
зависеть от погодных умов. Inspiration4 — историческая, первая полностью
гражданская космическая миссия людей на орбиту. Запуск будет происходить на
стартовом комплексе 39A в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде. Если
осуществить запуск 15 сентября не удастся, резервная возможность будет в
четверг, 16 сентябрю (по киевскому времени).
Экипаж Inspiration4: командир Джаред Исаакман, пилот миссии Сиан Проктор, медицинский офицер Хейли Арсено и специалист миссии Крис Семброски. Они будут на космической базе с 9 сентября, когда начнется подготовка к полету.
Напомним, 29 августа компания SpaceX отправила свой корабль-"грузовичок" Dragon из Флориды прямиком в космос. Конечной точкой прибытия судна должна стать Международная космическая станция (МКС). Как сообщает издание "Маяк" с ссылкой на NASA, SpaceX Dragon пробудет у космонавтов около месяца. Пристыковка корабля ожидается днем понедельника, 30 августа. С собой "дракон" повез более 2100 килограммов различного груза. В перечне — и необходимое научное оборудование, и запасы еды, а также лекарств для экипажа. Не обошлось и без биологических материалов, которые будут использованы в разных научных экспериментах.
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