В SpaceX назвали дату начала первой миссии Inspiration4

Компания SpaceX, принадлежащей Маск планирует начать первую миссию с гражданским экипажем на борту, Inspiration4, 15 сентября. Об этом сообщили на сайте Inspiration4. 2 сентября состоялась встреча команд SpaceX и Inspiration4. Они проверили готовность ракеты-носителя Falcon 9 и космического корабля Dragon. Также команды проинспектировали наземные системы обслуживания полета и проверили готовность экипажа.

SpaceX - фото из открытых источников

Известно, что запуск ракеты состоится 15 сентября в 15:00 по киевскому времени. О точном времени в SpaceX известят примерно за три дня до старта. Он будет зависеть от погодных умов. Inspiration4 — историческая, первая полностью гражданская космическая миссия людей на орбиту. Запуск будет происходить на стартовом комплексе 39A в Космическом центре NASA им. Кеннеди во Флориде. Если осуществить запуск 15 сентября не удастся, резервная возможность будет в четверг, 16 сентябрю (по киевскому времени).

Экипаж Inspiration4: командир Джаред Исаакман, пилот миссии Сиан Проктор, медицинский офицер Хейли Арсено и специалист миссии Крис Семброски. Они будут на космической базе с 9 сентября, когда начнется подготовка к полету.

Напомним, 29 августа компания SpaceX отправила свой корабль-"грузовичок" Dragon из Флориды прямиком в космос. Конечной точкой прибытия судна должна стать Международная космическая станция (МКС). Как сообщает издание "Маяк" с ссылкой на NASA, SpaceX Dragon пробудет у космонавтов около месяца. Пристыковка корабля ожидается днем понедельника, 30 августа. С собой "дракон" повез более 2100 килограммов различного груза. В перечне — и необходимое научное оборудование, и запасы еды, а также лекарств для экипажа. Не обошлось и без биологических материалов, которые будут использованы в разных научных экспериментах.

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