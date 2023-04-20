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В Пентагоне прошла специальная конференция, где сделали заявление по НЛО

Новый офис Пентагона по вопросам НЛО не имеет доказательств существования каких-либо внеземных.

сегодня, 19:05
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Автор:

Slava Kot

Директор Управления по устранению аномалий Шон Киркпатрик заявил, что количество наблюдений за неизвестными летающими объектами увеличилось, однако его ведомство не нашло никаких признаков внеземной деятельности. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Space.

В Пентагоне прошла специальная конференция, где сделали заявление по НЛО

Директор Управления по устранению аномалий Шон Киркпатрик. Фото из открытых источников

У Пентагона возрос интерес к непонятным вторжениям, которыми могут управлять американские противники. Поэтому руководителя Управления по устранению аномалий Шона Киркпатрик пригласили для отчетности по некоторым исследованиям.


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Кирпарик заявил, что наблюдается увеличение случаев регистрации неизвестных летательных объектов. В этот раз их зафиксировали 650, в то время как в прошлом годовом отчете было указано 510 случаев. Однако после исследования сотен случаев, директор Управления по устранению аномалий заверил, что его команда не выявила необходимые доказательства существования искусственных внеземных объектов.

"Я также должен четко заявить для протокола, что в наших исследованиях AARO пока не нашло достоверных доказательств внеземной деятельности, внеземных технологий или объектов, противоречащих известным законам физики", — сказал Киркпатрик.

Большинство неидентифицированных летательных аппаратов демонстрируют обычные характеристики воздушных шаров, природных явлений или других легко объяснимых источников. Кирпатрик подчеркнул, что не видит также доказательств, что объекты были созданы российскими или китайскими технологиями. Однако добавляет, что иностранную деятельность нельзя исключать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Пентагоне выдвинули теорию о кораблях пришельцев.

Также "Комментарии" писали, что ракета Starship разразилась во время полета, однако в SpaceX говорят об успехе.



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Источник: https://www.space.com/pentagon-aaro-ufo-hearing-april-2023
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