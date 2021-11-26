В NASA показали фото плазмы новорожденной звезды

Телескоп Hubble сфотографировал струи новой звезды, расположенной в скоплении NGC 1977. Плазма растягивается на два световых года. Как видно из фото NASA, оранжевый объект в нижнем центре изображения – это струи, испускаемые молодой звездой Паренго 2042. Пульсирующая плазма растягивается в космосе на два световых года. В то же время, она некоторое время была ионизирована, пока не начала подсвечиваться излучением соседней звезды. Этот кадр уникален тем, что утечка видна под влиянием ближайших звезд, поскольку ее можно увидеть только при столкновении с окружающим материалом в космосе.

NASA (фото из открытых источников)

Скопление NGC1977 года открыл британский астроном Фридрих Вильгельм Гершель в 1786 году.





Напомним, шестиколесный робот-исследователь американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства добыл новый образец марсианского грунта. Об этом сообщается на официальной странице ровера NASA в социальной сети Twitter. Марсоход NASA Perseverance собрал очередной образец горной породы Красной планеты. Для этого он взял вторую пробу из камня, который может представлять ценность с научной точки зрения. В пресс-службе марсохода рассказали, что Perseverance удваивает образцы для некоторых высокоприоритетных целей.

Ровер добыл керн, запечатал его в специальной титановой трубке, а затем спрятал его в своем корпусе. В будущем они окажутся на нашей планете. На данный момент робот уже запечатал пять таких образцов. Для справки: NASA Perseverance ищет признаки древней марсианской жизни и собирает десятки образцов породы Красной планеты. Планируется, что пробы будут доставлены на Землю уже в 2031 году в рамках совместной кампании NASA и ESA.

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