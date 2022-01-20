В космосе создадут киностудию и спортивную арену к 2024 году: какова цель развлекательного комплекса

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Карина Ожерельева
Space Entertainment Enterprise (SEE), компания, являющаяся общим продюсером будущего космического фильма Тома Круза, планирует запустить спортивную арену и киностудию в условиях невесомости. Об этом сообщает Variety.
Космос - фото из открытых источников
SEE обнародовала планы построить модуль космической станции, который будет содержать спортивную и развлекательную арену, а также студию контента к декабрю 2024 года.
Модуль, названный SEE-1, предназначен для фильмов, телевидения, музыки и спортивных событий, а также для художников, продюсеров и креативных людей, желающих создавать контент на низкой орбите и среде микрогравитации. Объекты позволяют разрабатывать, выпускать, записывать, транслировать контент в прямом эфире.
Axiom Space, получившая в январе 2022 года разрешение NASA на строительство коммерческого компонента Международной космической станции (МКС), возьмет на себя строительство SEE-1.
SEE, соучредителем которого в Великобритании были предприниматели и продюсеры Елена и Дмитрий Лесневски, сейчас планируют раунд сбора средств.
Ричард Джонстон, главный исполнительный директор SEE, добавил, что от Жюля Верна к "Звездному пути" научно-фантастическая тематика вдохновила миллионы людей во всем мире мечтать о том, что может принести будущее. Создание развлекательного заведения следующего поколения в космосе вдохновляет и открывает бесчисленное количество дверей для создания невероятного нового контента и воплощения этих мечтаний в реальность.
Как сообщали ранее "Комментарии", ученые обнаружили в космосе сразу два наиболее смертоносных объекта во Вселенной.
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