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В космосе создадут киностудию и спортивную арену к 2024 году: какова цель развлекательного комплекса

Axiom Space возьмет на себя строительство

сегодня, 12:59
Автор:

Карина Ожерельева
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Space Entertainment Enterprise (SEE), компания, являющаяся общим продюсером будущего космического фильма Тома Круза, планирует запустить спортивную арену и киностудию в условиях невесомости. Об этом сообщает Variety.

В космосе создадут киностудию и спортивную арену к 2024 году: какова цель развлекательного комплекса

Космос - фото из открытых источников

SEE обнародовала планы построить модуль космической станции, который будет содержать спортивную и развлекательную арену, а также студию контента к декабрю 2024 года.

Модуль, названный SEE-1, предназначен для фильмов, телевидения, музыки и спортивных событий, а также для художников, продюсеров и креативных людей, желающих создавать контент на низкой орбите и среде микрогравитации. Объекты позволяют разрабатывать, выпускать, записывать, транслировать контент в прямом эфире.

Axiom Space, получившая в январе 2022 года разрешение NASA на строительство коммерческого компонента Международной космической станции (МКС), возьмет на себя строительство SEE-1.

SEE, соучредителем которого в Великобритании были предприниматели и продюсеры Елена и Дмитрий Лесневски, сейчас планируют раунд сбора средств.

"SEE-1 – это невероятная возможность для человечества перейти в другую сферу и начать новую увлекательную главу в космосе. Это будет уникальный и доступный дом для безграничных возможностей для развлечений в месте, наполненном инновационной инфраструктурой, откроющей новый мир творчества", – заявили Дмитрий и Елена Лесневская.

Ричард Джонстон, главный исполнительный директор SEE, добавил, что от Жюля Верна к "Звездному пути" научно-фантастическая тематика вдохновила миллионы людей во всем мире мечтать о том, что может принести будущее. Создание развлекательного заведения следующего поколения в космосе вдохновляет и открывает бесчисленное количество дверей для создания невероятного нового контента и воплощения этих мечтаний в реальность.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые обнаружили в космосе сразу два наиболее смертоносных объекта во Вселенной.


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Источник: https://variety.com/2022/film/news/film-studio-space-1235157521/
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