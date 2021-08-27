В космосе обнаружили пять карликов подобных Юпитеру

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Хмільовська Інна
Международные астрономы определили пять загадочных объектов, разделяющих звезды. По словам исследователей, это позволит понять природу этих загадочных объектов, которые сами по себе занимают промежуточное положение между массивными газовыми гигантами и маломассивными звездами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.
Космос, фото с открытых источников
В информации сказано об обнаружении пяти транзитных спутников с массами, близкими к верхней границе режима коричневого карлика, каждый из которых был впервые идентифицирован как представляющий интерес объект TESS (TOI): TOI-148, TOI-587, TOI-681, TOI-746, и ТОИ-1213.
Коричневые карлики — это объекты с массами между планетами-гигантами и маломассивными звездами. Они часто определяются с нижним пределом ~ 13 МЮж, приблизительной массой, при которой объект может начать воспламенять синтез дейтерия в его ядре, и с верхним пределом ~ 80 МЮж, приблизительной массой, при которой объект становится достаточно массивным. сплавить ядра водорода в ядра гелия внутри своего ядра: основная характеристика звезды главной последовательности. Однако эти границы нечеткие, поскольку точные массы, в которых происходит синтез дейтерия и водорода, зависят от химического состава объекта. Определяющей характеристикой коричневых карликов является их относительно низкая частота появления (1%) на близких орбитах вокруг звезд главной последовательности по сравнению с планетами-гигантами и другими звездами или "пустыней коричневых карликов", а недавние исследования обнаружили сухую пустыню.
Каждый объект имеет надежные фотометрические и спектроскопические измерения, позволяющие точно определять характеристики, и, учитывая их близость к пределу горения водорода, они идеально подходят для проверки текущих моделей формирования и сравнения между коричневыми карликами и маломассивными звездами.
Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что NASA показало из космоса, как ночь превращается в день. Специалисты из американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показали на фото, день сменяет ночь.
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