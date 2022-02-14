Ураган в виде пиццы: аппарат NASA снял необычное явление на Юпитере (ВИДЕО)

Космический аппарат NASA "Юнона" смог снять происходившие на Северном полюсе Юпитера планетарные бури. Необычное явление напомнило пиццу пепперони. Об этом сообщают на странице NASA в Инстаграмме.

Космический аппарат "Юнона" увидел на Юпитере ураган в виде пиццы - фото из открытых источников

NASA на своей странице в Инстаграмме опубликовало видео, на котором показан Северный полюс Юпитера. Из-за тесной концентрации атмосферных ураганов красно-желтого цвета, явление на видео напоминает пиццу. Видео было записано на камеру Jovan Infrared Auroral Mapper, установленную на космический аппарат "Юнона".

Желтые вихри более тёплые и расположенные в атмосфере планеты глубже, а красные, наоборот, более холодные и находятся выше.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые NASA увидели огромную "бомбу" в космосе. Астрономы с помощью космического телескопа зафиксировали две взаимодействующие звезды. Как рассказали ученые, на опубликованном снимке снята звезда R Водолея. Это белый карлик, вращающийся вокруг холодного красного гиганта. Белый карлик извлекает материал красного гиганта на свою поверхность, и с течением времени накопление материала вызывает взрыв.

Также "Комментарии" писали, что вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году. Вертолет в январе не совершал полеты из-за пылевых бурей. Подобные явления обычно загрязняют солнечные батареи и уровень доступной энергии аппарата снижается.

Аппарат Ingenuity совершил уже 19-й полет на Марсе с начала его миссии в 2021 году. Полет длился 99,98 секунды, а сам вертолет преодолел расстояние около 62 метров. Минивертолет "Находчивость" весит всего 1,8 килограмма и 1,2 метра диаметром. Главная цель аппарата состоит в изучении Марса из воздуха.

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