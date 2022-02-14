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Ураган в виде пиццы: аппарат NASA снял необычное явление на Юпитере (ВИДЕО)

NASA опубликовало видео, на котором изображен Северный полюс Юпитера

сегодня, 15:46
Автор:

Карина Ожерельева
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Космический аппарат NASA "Юнона" смог снять происходившие на Северном полюсе Юпитера планетарные бури. Необычное явление напомнило пиццу пепперони. Об этом сообщают на странице NASA в Инстаграмме.

Ураган в виде пиццы: аппарат NASA снял необычное явление на Юпитере (ВИДЕО)

Космический аппарат "Юнона" увидел на Юпитере ураган в виде пиццы - фото из открытых источников

NASA на своей странице в Инстаграмме опубликовало видео, на котором показан Северный полюс Юпитера. Из-за тесной концентрации атмосферных ураганов красно-желтого цвета, явление на видео напоминает пиццу. Видео было записано на камеру Jovan Infrared Auroral Mapper, установленную на космический аппарат "Юнона".

Желтые вихри более тёплые и расположенные в атмосфере планеты глубже, а красные, наоборот, более холодные и находятся выше.

Как сообщали ранее "Комментарии", ученые NASA увидели огромную "бомбу" в космосе. Астрономы с помощью космического телескопа зафиксировали две взаимодействующие звезды. Как рассказали ученые, на опубликованном снимке снята звезда R Водолея. Это белый карлик, вращающийся вокруг холодного красного гиганта. Белый карлик извлекает материал красного гиганта на свою поверхность, и с течением времени накопление материала вызывает взрыв.

Также "Комментарии" писали, что вертолет NASA совершил первый полет на Марсе в 2022 году. Вертолет в январе не совершал полеты из-за пылевых бурей. Подобные явления обычно загрязняют солнечные батареи и уровень доступной энергии аппарата снижается.

Аппарат Ingenuity совершил уже 19-й полет на Марсе с начала его миссии в 2021 году. Полет длился 99,98 секунды, а сам вертолет преодолел расстояние около 62 метров. Минивертолет "Находчивость" весит всего 1,8 килограмма и 1,2 метра диаметром. Главная цель аппарата состоит в изучении Марса из воздуха.


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Источник: https://www.instagram.com/nasa/?utm_source=ig_embed&ig_rid=ce381c9c-60d4-43bd-a0fc-6e4b94193f06
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