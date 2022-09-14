Украинская обсерватория обнаружила над Киевом чрезвычайно большое количество непознанных летающих объектов

Украинские исследователи опубликовали научную работу под названием "Неопознанные летающие объекты I. Наблюдение за событиями", в которой подробно описывают загадочные объекты, летающие над Киевом. Пока неизвестно, что это такое, но, по предварительным данным, они двигаются с чрезвычайной скоростью. Статья была опубликована на сайте архива Корнелльского университета arXiv.

Украинские ученые увидели НЛО над Киевом. Фото из открытых источников

В Украине идет война, потому не удивительно, что в украинском небе часто появляются всевозможные объекты. От самолетов до дронов и баллистических ракет. Однако исследователи Центральной астрономической обсерватории в Киеве заметили другое. Чрезвычайное количество НЛО. Неопознанные летающие объекты, двигающиеся с огромной скоростью и не излучающие никакого излучения.

Наблюдения производились из двух обсерваторий. В Киеве и селе Винаровка под Киевом. В работе описывается конкретный тип НЛО, который учёные называют "фантомами". Они получили такое название потому, что эти объекты ничего не излучают. Объект представляет собой абсолютно черное тело, которое не излучает и не поглощает ни одного падающего на него излучения.

Наблюдаемые НЛО также двигаются с большой скоростью 15 км в секунду. Человеческий глаз не видит их, потому что время их полета меньше 1/10 секунды. Их тоже сложно сфотографировать. Для этого исследователям пришлось использовать две станции мониторинга метеоритов.

Благодаря двум обсерваториям, расположенным примерно в 120 км, исследователи смогли наблюдать движение этих молниеносных объектов.

Были обнаружены полеты как одиночных объектов, так и средних и больших групп, двигавшихся со скоростью от 3 до 15 градусов в секунду. По полученным данным украинских ученых, размеры НЛО оценивают от 3 до 12 метров, а их скорость до 15 км/с.

Ученые решили не выяснять, что являют собой наблюдаемые объекты, сосредоточившись в своей работе на описании их свойств. Можно предположить, что это может быть какая-то военная ракета, но ни одна из известных в мире ракет не может добиться такой огромной скорости. Нам придется подождать более детальных результатов исследований. На этом этапе научных наблюдений нельзя исключить ошибки измерения.

Ранее портал "Комментарии" писал об открытии нового минерала на Луне.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!