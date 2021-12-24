Ученые сделали детальное фото рекордного извержения массивной черной дыры: как оно выглядит

Ученые сделали подробную фотографию массивного извержения черной дыры. Об этом пишет издание Space.

Звездное небо. Фото: Pixabay

На снимке, запечатлевшем радиоизлучение материала, выброшенного черной дырой почти со скоростью света, видны большие доли плазмы, распространяющиеся на расстояние свыше миллиона световых лет от центра ее родной галактики под названием Центавр А. Эта система находится примерно в 12 миллионах световых лет от Земли и является пятой по яркости галактикой на небе, если смотреть с нашей планеты

Сообщается, что в центре галактики находится массивная черная дыра — монстр, который весит как 55 миллионов Солнц. Черная дыра поглощает газ, пыль и другие материалы, а затем выбрасывает их в виде мощных струй (джетов), что распространяются далеко в космическое пространство, создавая огромные пузыри.

Сама галактика занимает мало места на данном снимке. Она выглядит лишь как маленькое пятно в центре изображения. Точки на заднем плане — это далекие галактики, а точки на переднем плане — это звезды в нашем Млечном Пути.

Для справки: джеты или релятивистские струи, состоят из плазмы и вырываются центров астрономических объектов. Обычно небесные тела имеют две струи, направленные в разные стороны.

Фото: Ben McKinley, ICRAR/Curtin and Connor Matherne, Louisiana State University

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что астрономы смогли обнаружить большую группу экзопланет, которые "бродят" по космосу без родительских звезд. Отмечается, что количество ноовоткрытых миров практически в два раза превышает известное число таких небесных тел. Объекты находятся на расстоянии нескольких сотен световых лет от нашего дома.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что марсоход NASA сделал новые фотографии на поверхности красной планеты. Он прислал данные на Землю, а специалисты совместили их в одном видео. На видео можно увидеть местность, которая называется кратер Езеро.









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