Ученые считали это невозможным: на Марсе обнаружили миллионы литров воды в неожиданном месте

Несмотря на постоянные и длительные исследования Марса, ученые постоянно совершают новые открытия все больше узнавая о Красной планете. Одно из них удалось сделать благодаря двум зондам Европейского космического агентства (ESA), обнаружившим иней на экваторе Марса.



Марс. Фото из открытых источников

Ученые проанализировали наблюдения двух зондов Mars Express и ExoMars Trace Gas Orbiter, наблюдающих за поверхностью планеты с 2003 и 2016 годов соответственно. Благодаря снимкам космических аппаратов, исследователи обнаружили большое количество инея в кратере потухшего вулкана Олимп, который является самой высокой горой в Солнечной системе – 24 км, что втрое больше чем Эверест на Земле.

Иней в кратере вулкана на Марсе

Свою научную работу ученые опубликовали в журнале Nature Geoscience и указали, что считалось, что на экваторе Марса не должно было быть морозов и льда.

"Мы считали, что мороз не может образоваться вокруг экватора Марса, потому что смесь солнечного света и тонкой атмосферы поддерживает относительно высокую температуру на поверхности. Его существование здесь удивительно и указывает на то, что там происходят уникальные процессы, благодаря которым образуется иней", – говорит один из авторов статьи Адомас Валантинас из Университета Брауна.

Ученые обнаружили иней на 5 тыс. изображениях, образующихся через несколько часов после восхода Солнца. Толщина инея составляет лишь одну сотую миллиметра, что соответствует человеческому волосу. Однако этот иней покрывает значительную площадь, поэтому, по предварительным оценкам ученых, там хранится до 111 миллионов литров воды.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые нашли планету, похожую на сахарную вату.

Также "Комментарии" писали о ярком метеорите, который пролетел над Португалией.