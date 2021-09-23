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Главная Новости IT космос Ученые рассказали, почему с Марса могла исчезнуть вода
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Ученые рассказали, почему с Марса могла исчезнуть вода

Ученые проанализировали образцы пород Марса

23 сентября 2021, 23:09
Автор:

Ольга Чародий

Вероятно, на Марсе были не только реки и озера, но и океан, который покрывал большую часть северного полушария. Вода на Красной планете почти полностью исчезла примерно 3,5 миллиарда лет назад, и команда американских, британских и швейцарских исследователей заявила, что знает фундаментальную причину происшествия. Ученые проанализировали образцы пород Марса. С помощью стабильных изотопов калия они оценили содержание и распределение летучих элементов, которые есть и в воде. Оказалось, ранее на Марсе их было много, а потом он их потерял.

Ученые рассказали, почему с Марса могла исчезнуть вода

Марс (фото из открытых источников)


Исследователи установили: скорость потери летучих веществ напрямую зависит от размеров планеты. Во время своего формирования Марс потерял значительно большее количество таких элементов, чем Земля — ​​она ​​в девять раз больше.


Таким образом ученые пришли к выводу: Марс слишком мал, чтобы долгое время удерживать огромное количество воды. Именно поэтому на Красной планете не смогли развиться сложные формы жизни. 


"Судьба Марса была решена. Вероятно, существует порог требований к размеру каменистых планет для содержания достаточного количества воды, чтобы поддерживать жизнь и тектонику плит. Этот порог больше, чем масса Марса", — заявил руководитель команды ученых Кун Ван.

Исследователи считают, что их открытие поможет в дальнейшем искать планеты, пригодные для жизни.


Напомним, вертолётный дрон американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) под названием Ingenuity готовится к своему очередному полету над поверхностью красной планеты Об этом сообщает издание Space.com. Специалисты рассказали, что разреженный марсианский воздух делает такие полеты все более и более сложными. Предстоящий перелет робота будет проще по сравнению с другими разведывательными миссиями, которые аппарат совершал для помощи шестиколесному роверу Perseverance.  Для простоты есть веская причина: вертолет весом 1,8 кг будет проверять более высокие скорости вращения ротора, чтобы увидеть, сможет ли он продолжать полет в быстро меняющихся сезонных атмосферных условиях на Марсе. План полета требует от Ingenuity взлета, набора высоты до 5 метров и выполнения бокового маневра перед посадкой.





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Источник: https://source.wustl.edu/2021/09/mars-habitability-limited-by-its-small-size-isotope-study-suggests/
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Обсуждения

Щеневмерло

23 сентября 2021, 22:24

Чепуха на постном масле. Есть более малые минипланеты почти полностью покрытые водой.

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