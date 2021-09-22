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Ученые рассказали, почему с Марса могла исчезнуть вода

Исследователи установили: скорость потери летучих веществ напрямую зависит от размеров планеты

сегодня, 01:55
Автор:

Ольга Чародий

Вероятно, на Марсе были не только реки и озера, но и океан, который покрывал большую часть северного полушария. Вода на Красной планете почти полностью исчезла примерно 3,5 миллиарда лет назад, и команда американских, британских и швейцарских исследователей заявила, что знает фундаментальную причину происшествия.

Ученые рассказали, почему с Марса могла исчезнуть вода

Марс (фото из открытых источников)


Ученые проанализировали образцы пород Марса. С помощью стабильных изотопов калия они оценили содержание и распределение летучих элементов, которые есть и в воде. Оказалось, ранее на Марсе их было много, а потом он их потерял.


Исследователи установили: скорость потери летучих веществ напрямую зависит от размеров планеты. Во время своего формирования Марс потерял значительно большее количество таких элементов, чем Земля — ​​она ​​в девять раз больше.


Таким образом ученые пришли к выводу: Марс слишком мал, чтобы долгое время удерживать огромное количество воды. Именно поэтому на Красной планете не смогли развиться сложные формы жизни.


"Судьба Марса была решена. Вероятно, существует порог требований к размеру каменистых планет для содержания достаточного количества воды, чтобы поддерживать жизнь и тектонику плит. Этот порог больше, чем масса Марса ", — заявил руководитель команды ученых Кун Ван.

Исследователи считают, что их открытие поможет в дальнейшем искать планеты, пригодные для жизни.


Напомним, вертолетный дрон Ingenuity американского ведомства NASA снял красную планету в 3D. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Винтокрылая машина предоставила трехмерный вид покрытого камнями холма во время своего 13-го полета, который состоялся 4 сентября. План этой разведывательной миссии в районе "Южного Сеита" марсианского кратера Джезеро заключался в том, чтобы сделать снимки этой геологической цели, прозванной "Faillefeu", с более низкой высоты чем когда-либо прежде (8 метров). Насыпь шириной около 10 метров видна к северу от центра изображения с некоторыми большими скалами, отбрасывающими тени. В верхней части изображения протянулся участок "Артубы" — линии хребта шириной более 900 метров. Внизу фотографии и вертикально вверх до середины видны несколько из множества песчаных волн Южного Сеита.




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Источник: https://source.wustl.edu/2021/09/mars-habitability-limited-by-its-small-size-isotope-study-suggests/
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