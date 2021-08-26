Ученые рассказали о том, что к Земле мчит астероид размером больше, чем футбольное поле

К Земле на большой скорости мчит астероид. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post, ссылаясь на данные американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Астероид приближается к Земле. Фото из открытых источников

Как стало известно, к нашей планете приближается космический камень под названием 2021 PT. В момент максимального сближения, 29 августа, между ним и Землей будет около 4,9 миллиона километров.

Для справки: это расстояние превышает расстояние от Земли до нашего единственного естественного спутника в 13 раз.

Диаметр астероида 2021 PT составляет 137 метров. Это больше, чем футбольное поле.

В ведомстве заверили, что из-за размеров камня и расстояния до нашей планеты, он не представляет опасности для нас.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что шестиколесный ровер NASA, запечатлел завораживающие марсианские пейзажи. Для того чтобы получить данные изображения, робот остановился на склоне марсианской горы Эолида. Новая панорама состоит из более, чем ста фотографий и охватывает множество марсианских ландшафтов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что ученые NASA показали, как марсоход бурит горные породы красной планеты. Сообщается, что образцы могут быть использованы для поиска признаков прошлой жизни на Марсе. На момент создания данного мозаичного изображения марсоход под названием NASA Curiosity получил 32 образца марсианской породы с помощью дрели, прикрепленной к манипулятору робота. Камера на конце манипулятора делала фотографии каждого кругового слепка. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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