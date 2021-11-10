Ученые рассказали, что к Земле мчит астероид: до сближения остались считаные дни

К Земле на большой скорости мчит астероид. Об этом пишет издание РБК-Украина.

Астероид. Фото: pixabay

Астероид под названием Орфей летит к нашему дому на скорости восемь километров в секунду. Космический камень имеет размеры примерно 385-855 метров.

Орфей максимально сблизится с Землей уже 21 ноября, в этот момент между ним и нашей планетой будет находиться расстояние в 5,77 миллиона километров. Для сравнения, расстояние до Луны составляет 384 400 километров. Таким образом астероид будет дальше от нашей планеты, чем Луна примерно в пятнадцать раз.

Специалисты относят данное небесное тело к классу "потенциально опасных". Отмечается, что следующая встреча Орфея и нашей планеты произойдет 19 ноября 2025 года.

Для справки: Орфей был открыт в 1984 году. Он совершает оборот вокруг нашей звезды за 486 земных дня.

По данным астрономов, астероид не представляет угрозы для Земли.

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что NASA обнаружило в космосе загадочные полосы. Эти объекты образовались после взрыва белого карлика. Однако, отмечается, что данный остаток сверхновой является необычным. С помощью космических телескопов ученым удалось выяснить, что внутри полос содержаться более горячий и яркий газ, чем после других взрывов белых карликов.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что исследователи сделали фотографии двух гигантских звезд. Такие светила могут быть в миллион раз ярче, чем наше Солнце. Они расходуют свое топливо с невероятной скоростью и могут выгореть всего за несколько миллионов лет. После того как их "топливный бак" останется пустым, последует разрушительный взрыв.

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