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Ученые рассказали, что к Земле мчит астероид: до сближения остались считаные дни

Специалисты астероид Орфей к классу "потенциально опасных"

сегодня, 15:17
Автор:

Денис Подставной
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К Земле на большой скорости мчит астероид. Об этом пишет издание РБК-Украина. 

Ученые рассказали, что к Земле мчит астероид: до сближения остались считаные дни

Астероид. Фото: pixabay

Астероид под названием Орфей летит к нашему дому на скорости восемь километров в секунду. Космический камень имеет размеры примерно 385-855 метров. 

Орфей максимально сблизится с Землей уже 21 ноября, в этот момент между ним и нашей планетой будет находиться расстояние в 5,77 миллиона километров. Для сравнения, расстояние до Луны составляет 384 400 километров. Таким образом астероид будет дальше от нашей планеты, чем Луна примерно в пятнадцать раз.

Специалисты относят данное небесное тело к классу "потенциально опасных". Отмечается, что следующая встреча Орфея и нашей планеты произойдет 19 ноября 2025 года.

Для справки: Орфей был открыт в 1984 году. Он совершает оборот вокруг нашей звезды за 486 земных дня. 

По данным астрономов, астероид не представляет угрозы для Земли. 

Напомним, ранее "Комментарии" информировали о том, что NASA обнаружило в космосе загадочные полосы. Эти объекты образовались после взрыва белого карлика. Однако, отмечается, что данный остаток сверхновой является необычным. С помощью космических телескопов ученым удалось выяснить, что внутри полос содержаться более горячий и яркий газ, чем после других взрывов белых карликов. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что исследователи сделали фотографии двух гигантских звезд. Такие светила могут быть в миллион раз ярче, чем наше Солнце. Они расходуют свое топливо с невероятной скоростью и могут выгореть всего за несколько миллионов лет. После того как их "топливный бак" останется пустым, последует разрушительный взрыв. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/styler/zemle-letit-znamenityy-asteroid-orfey-kotoromu-1636469914.html
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