Ученые раскрыли загадку непонятных вспышек на Солнце

Наконец-то ученые объяснили таинственные "пальцевидные" солнечные вспышки, отслеживаемые на Солнце с 1999 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Солнечная вспышка - фото из открытых источников

Типичные солнечные вспышки, являющиеся гигантскими извержениями с Солнца, взрываются, словно гигантские щупальца. В новом исследовании эксперты обнаружили, что эти необычные вспышки, названные "темными движущимися вниз пустотами", являются результатом того, что жидкости разной плотности не могут смешиваться.

Исследователи из Гарвардского университета говорят, что это открытие может помочь создать более точные прогнозы космической погоды и ограничить ущерб от достигающих Земли извержений.

Ведущий автор исследования, доктор Ченгкай Шен, решил исследовать, что вызвало странные извержения, руководимые ими и связанные с магнитным повторным соединением, ведущей теорией их освобождения.

"Магнитные поля сближаются к точке, где они перенастраиваются и высвобождают много энергии посредством солнечной вспышки. Это как растянуть резинку и разрезать ее посередине. Он напряжен, растянут и тонок, потому и разрывается", — сказал доктор Шен.

Проблема в том, что эта теория не сработала, поскольку, по словам доктора Шена и его коллег, нисходящие потоки были "удивительно медленными".

Исследователи проанализировали изображение Солнца, сделанное Ассамблеей атмосферных изображений (AIA) на борту обсерватории NASA Solar Dynamics Observatory. Он производит снимки солнца каждые 12 секунд в семи разных длинах световых волн, что позволяет ученым точно измерять изменения в атмосфере звезды. Исследователи из Гарварда использовали это для создания 3D-симуляции солнечных вспышек, сравнимых с реальными наблюдениями, включая вспышки 1999 года.

Исследователи обнаружили, что странные вспышки, двигающиеся вниз, не являлись результатом разрушения магнитных полей. Вместо этого они образовались в турбулентной среде самостоятельно путем смешивания двух жидкостей – плазмы – разной плотности.

Как и с нефтью и водой, когда обе жидкости смешиваются вместе, они становятся нестабильными и отделяются.

Как сообщали ранее "Комментарии", после серии извержений на Солнце Землю могут ожидать полярные сияния и геомагнитные бури в течение следующих нескольких дней.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!