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Ученые обнаружили звезду, превращающуюся в большой космический алмаз

Международная группа ученых нашла белого карлика, превращающегося в космический алмаз.

сегодня, 13:57
Автор:
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Slava Kot
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Астрономы нашли звезду, находящуюся в процессе преобразования. Впоследствии она станет большим космическим алмазом. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Space.

Ученые обнаружили звезду, превращающуюся в большой космический алмаз

Звезда, превращающаяся в космический алмаз

Международная группа ученых под руководством Александра Веннера из Университета Южного Квинсленда в Австралии обнаружили белый карлик HD 190412 C. Он находится в 104 световых годах от Земли. Этот космический объект имеет ядро, которое превращается в алмаз.


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Одним из вариантов эволюции звезд является их превращение в белого карлика. Когда у звезды оканчивается топливо для термоядерного синтеза, их наружная оболочка выбрасывается и образует этот космический объект. Белые карлики преимущественно состоят из углерода и кислорода.

Следующим шагом эволюции такого объекта является излучение остального тепла. Впоследствии белый карлик превратится в черный карлик, который в ядре будет содержать кристаллизованный углерод – алмаз. Однако процесс превращения белого карлика в черного достаточно длинный и занимает по подсчетам ученых один квадриллион лет.

Несмотря на это, международная группа ученых смогла обнаружить, что звезда HD 190412 C с температурой более 6 тыс. градусов Цельсия находится на ранних стадиях превращения в черного карлика.

Ученые отмечают, пока звезда превратится в алмаз, пройдет много миллионов лет. Однако расположение белого карлика относительно близко к Земле свидетельствует, что в этой части космоса может быть больше звезд, которые станут космическими алмазами в будущем. Исследование помогает ученым лучше понять эволюцию звезд.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что астрономы зафиксировали мощнейший взрыв во Вселенной.

Также "Комментарии" писали, что не только Homo sapiens: ученые обнаружили первый вид, который хоронил своих родственников.




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Источник: https://www.space.com/collapsed-star-gigantic-diamond
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