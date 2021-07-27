Ученые обнаружили водяной пар на одном из спутников Юпитера (ФОТО)

Ученые обнаружили пар водяной пар на одном из спутников Юпитера. Об этом сообщает издание Phys.org.

Водяной пар на Ганимеде. Фото: NASA

Как стало известно, шведские специалисты, которые работали с космической обсерваторией NASA Hubble нашли доказательства того, что на Ганимеде присутствует водяной пар.

Сообщается, что этот пар образуется при сублимации льда с поверхности спутника и превращается из твердого в газообразный. В ходе миссии NASA Juno в 2018 году ученые измерили количество атомарного кислорода. Исследователи объединили полученные данные с инструментов космического спектрографа аппарата Hubble 2018 года с архивными снимками, которые удалось получить при помощи спектрографа космического телескопа STIS полученными в период с 1998 по 2010 годы.

Тогда было обнаружено, что в атмосфере данного спутника Юпитера почти нет атомарного кислорода. Кроме того, температура на его поверхности колеблется на протяжении всего дня и около полудня становится настолько тёплой, чтобы этого было достаточно для того, чтобы на поверхности льда образовывались молекулы воды.





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