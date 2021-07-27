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Главная Новости IT космос Ученые обнаружили водяной пар на одном из спутников Юпитера (ФОТО)
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Ученые обнаружили водяной пар на одном из спутников Юпитера (ФОТО)

Шведские ученые обнаружили доказательства присутствия ледяного пара на Ганимеде

сегодня, 13:23
Автор:

Денис Подставной

Ученые обнаружили пар водяной пар на одном из спутников Юпитера. Об этом сообщает издание Phys.org.

Ученые обнаружили водяной пар на одном из спутников Юпитера (ФОТО)

Водяной пар на Ганимеде. Фото: NASA

Как стало известно, шведские специалисты, которые работали с космической обсерваторией NASA Hubble нашли доказательства того, что на  Ганимеде присутствует водяной пар. 

Сообщается, что этот пар образуется при сублимации льда с поверхности спутника и превращается из твердого в газообразный. В ходе миссии NASA Juno в 2018 году ученые измерили количество атомарного кислорода. Исследователи объединили полученные данные с инструментов космического спектрографа аппарата Hubble 2018 года с архивными снимками, которые удалось получить при помощи спектрографа космического телескопа STIS полученными в период с 1998 по 2010 годы.

Тогда было обнаружено, что в атмосфере данного спутника Юпитера почти нет атомарного кислорода. Кроме того, температура на его поверхности колеблется на протяжении всего дня и около полудня становится настолько тёплой, чтобы этого было достаточно для того, чтобы на поверхности льда образовывались молекулы воды. 

Ученые обнаружили водяной пар на одном из спутников Юпитера (ФОТО) - фото 2

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые из NASA показали, как выглядит один из самых ярких объектов глубокого космоса. На опубликованной фотографии запечатлена туманность, в которой находятся более трех тысяч звезд. Она находится на расстоянии полутора тысяч световых лет от нашей планеты. Специалисты рассказали о данном объекте. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" уже информировал о том, известный предприниматель Илон Маск показал на фото двигатель производства компании SpaceX. Сообщается, что он является юбилейным, сотым экземпляром. Также на фотографии запечатлена команда его разработчиков и ступень ракеты Falcon 9. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://phys.org/news/2021-07-hubble-evidence-vapor-jupiter-moon.html
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