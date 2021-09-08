Ученые обнаружили в космосе загадочный источник радиоволн: подробности

Австралийские исследователи обнаружили в космосе мощный источник радиоволнового излучения. Об этом сообщает издание УНИАН.

Загадочный источник радиоволн в космосе. Фото: ESA/Hubble

Как стало известно, группой ученых из Сиднейского института астрологии был обнаружен мощный загадочный источник радиоволн рядом с центром Млечного Пути.

Сообщается, что ученые проанализировали данные с радиоинтерферометра в обсерватории "Мерчисон" за период с конца 2019 и начала 2020 года и обнаружили более десяти сигналов ASKAP J173608.2-321635. Однако, увидеть источник с помощью других научных инструментов не удалось.

Летом этого года телескопами ATCA и SA MeerKAT были зафиксированы новые вспышки. Отмечается, что в архивных данных астрономам не удалось найти следов ASKAP J173608.2-321635.

Как рассказали исследователи, данные вспышки могут продолжаться на протяжении недель и исчезать за несколько часов. Они отличаются сложной круговой и линейной поляризацией. По предположениям ученых, на пути к нашей планете данное излучение проходит сквозь газопылевые облака, которые имеют мощное магнитное поле. Однако, не исключено, что сам источник характеризуется такими полями.

Ученые считают, что данный источник радиоволн вряд ли связан с активностью звезды или пульсара, так как они не находили его следов. Также был исключен и вариант со взрывом сверхновой.

Астрономы склоняются к тому, что загадочный источник может быть странным проявлением уже известного объекта, но при этом не исключено и то, что им удалось найти нечто новое.

Ранее "Комментарии" информировали о том, что астрономы с помощью телескопа Hubble сделали новое важное открытие о звёздах. Благодаря новым может измениться то, как астрономы измеряют возраст звездных скоплений, в которых содержатся самые старые известные звезды.

Также издание "Комментарии" сообщало о том, что межпланетная станция американского ведомства NASA сделала новые фотографии самой большой планеты в нашей Солнечной системе. Снимки были получены во время того, как космический аппарат пролетал на близком расстоянии к газовому гиганту.

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