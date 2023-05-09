Ученые обнаружили в центре Луны жесткое металлическое ядро: что говорят исследователи

Результаты исследования были опубликованы в профильном научном журнале Nature, пишут "Комментарии".



Луна. Фото из открытых источников

По мнению ученых, ядро спутника состоит из металла, близкого по плотности к железу. Оно занимает площадь около 15% от общего диаметра Луны. Еще двадцать лет назад, исследователи доказали, что под поверхностью Луны существует жидкое внешнее ядро. Однако понять структуру внутреннего "тела" было трудно из-за его небольших размеров. Но выявить "сердце" спутника Земли удалось ученым из Национального центра научных исследований Франции с участием ряда групп из других научных учреждений страны. Они исследовали, что ядро внутри твердое.

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И даже нашли доказательства того, что лунная мантия по мере эволюции месяца с момента его образования – перемещалась. Что доказывает присутствие на поверхности Луны такого количества железа.

"Наши результаты поддерживают сценарий глобального переворота мантии, дающий существенное представление о хронологии лунной бомбардировки в первый миллиард лет существования Солнечной системы", — отметили исследователи.

В итоге стало и понятно, почему магнитное поле Луны, когда-то в 100 раз превышавшее земное, сегодня почти полностью рассеялось.

Напомним, "Комментарии" писали, — таинственный космический корабль Китая вернулся на Землю: провел в космосе 276 дней Китайский космический корабль с секретной миссией вернулся на Землю 8 мая. КНР не публикует, какие исследования проводили учёные. Большинство китайских ресурсов повторяют государственные заявления о том, что полет космического аппарата совершит прорыв в технологии многоразовых космических кораблей, которые станут удобными и недорогими для будущих миссий.