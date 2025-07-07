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Ученые обнаружили, что массивные звезды очень сильно "блюют" перед своей смертью

Очень массивные звезды извергают огромное количество материи, прежде чем коллапсировать в черные дыры.

7 июля 2025, 10:10
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Slava Kot

Массивные звезды, которые в десятки или сотни раз больше нашего Солнца, "блюют" собственной материей в космос. Кроме того, они делают это с такой силой, что ученые сравнивают эти процессы с ураганами. Как показало новое исследование, перед тем как коллапсировать в черные дыры, такие звезды в короткое время извергают гораздо больше массы, чем считалось ранее.

Ученые обнаружили, что массивные звезды очень сильно "блюют" перед своей смертью

Взрыв суперновой. Фото из открытых источников

Согласно новым расчетам, сделанным международной командой астрофизиков, сверхмассивные звезды имеют настолько мощные звездные ветры, что они сдувают свои внешние слои в открытый космос.

"Очень массивные звезды похожи на "рок-звезды" Вселенной — они мощные, живут быстро и умирают молодыми. Для этих очень массивных звезд их звездный ветер больше похож на ураган, чем на легкий ветерок", — пояснил астрофизик из Института перспективных исследований в Италии Кендалл Шеперд в интервью Space.com.

Исследования этих звезд чрезвычайно важны, поскольку они оказывают огромное влияние на окружающую среду, несмотря на свою относительно короткую жизнь. Сильные ветры очень массивных звезд и их возможные взрывы сверхновых выбрасывают новообразованные элементы в окружающую среду.

"Многие из этих элементов образуют основу новых звезд, в то время как другие, такие как углерод и кислород, являются строительными блоками жизни. Они также являются прародителями черных дыр, включая двойные черные дыры, которые сливаются и создают гравитационные волны, которые мы обнаруживаем на Земле", — добавил Шеперд.

Также сильные звездные ветры и быстрая потеря массы, которую они вызывают, оказывают огромное влияние на размер образующихся черных дыр, когда огромные звезды коллапсируют под действием собственной гравитации. По словам Шеперда, это исследование может помочь в "прогнозировании масс черных дыр".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как звезда взорвалась дважды. Астрономы в первый раз зафиксировали неповторимое явление.

Также "Комментарии" писали, что астронавтка NASA показала фото "вторжения" малоизвестного объекта в атмосферу Земли.



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Источник: https://www.space.com/astronomy/very-massive-stars-vomit-vast-amounts-of-matter-before-collapsing-into-black-holes
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