Ученые нашли океан на спутнике Сатурна

Астрономы обнаружили, что спутник Сатурна Мимас, вероятно, скрывает "невидимый" океан, спрятанный под почти 20 милями льда. Об этом говорится на сайте научного журнала New Scientist. Мимас, ближайший из "больших" спутников Сатурна, имеет диаметр 246 миль. астрономическим телом, которое, как известно, все еще имеет круглую форму из-за самой гравитации. На снимках Мимаса нет намеков на наличие жидкой воды, но моделирование, проведенное Юго-Западным исследовательским институтом в Колорадо, предполагает, что она прячется глубоко под ледяным покровом.

Сатурн - фото из открытых источников

Мимас, также известный как Сатурн I, имеет общую площадь поверхности чуть меньше площади Испании. На его поверхности нет свидетельств таяния, которые астрономы ожидают увидеть в мире со скрытым океаном. "Когда мы смотрим на Мимас, он кажется маленьким, холодным, мертвым камнем", — отметила ведущий автор исследования Алисса Роден. Кроме того, что он не имеет признаков существования океана, ни одна из принятых теоретических моделей Луны не предполагает, что он должен иметь океан. Однако наблюдения 2014 года, сделанные Кассини, показывают, как Луна колеблется во время ее вращения, что свидетельствует о том, что во льду происходит что-то странное.

Астрофизики выполнили моделирование того, как внутренняя часть спутника нагревается под влиянием гравитации Сатурна. Нагрева было достаточно, чтобы поддерживать глобальный океан жидкой воды на глубину примерно 28 км ниже толстой ледяной корки.

Напомним, космический аппарат сделал фото шестой планеты Солнечной системы с орбиты нашего естественного спутника. Как стало известно, межпланетная станция под названием Lunar Reconnaissance Orbiter, которая находится на орбите луны запечатлела Сатурн. Фотография была сделана с помощью узкоугольных камер на борту аппарата. Обычно, они фотографируют только Луну, поскольку были разработаны для съемки близких объектов. Для того чтобы получить снимки второй по размерам планеты в нашей системы, аппарат переместил камеру так, чтобы сымитировать движение по орбите. После этого, специалисты определили оптимальное время экспозиции.









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