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Ученые нашли одну из самых редких звезд во Вселенной

Астрономы смогли открыть редкую звезду в нашей галактике – пульсар белого карлика.

сегодня, 18:00
Автор:
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Slava Kot
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Астрономы Ворицкого университета смогли открыть редчайшую звезду, которая получила название J1912-4410. Это единственная такая звезда в нашей галактике Млечный путь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Science Alert.

Ученые нашли одну из самых редких звезд во Вселенной

Возможный вид пульсара белого карлика J1912-4410

Особой звезду J1912-4410 делает то, что это пульсар белого карлика, который находится в 773 световых годах от Земли. Его обнаружение подтверждает, что открытый в 2016 году первый подобный объект в системе Скорпиона не исключение.


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Обычный пульсар – это нейтронная звезда с мощным магнитным полем. Она периодически выбрасывает лучи из магнитных полюсов, подобно работающему маяку. Нейтронные звезды имеют большую плотность и остатки звезд массой от восьми масс Солнца. Белые карлики – это ядра звезд меньше массы восьми Солнц. Они менее плотные, поэтому ученые даже не предполагали, что такие звезды могут превратиться в пульсары.

Ученые считают, что ключом к разгадке пульсара белого карлика является то, что J1912-4410 имеет модель с внутренним динамо (движением), подобно жидкому ядру, как у Земли, однако оно создает гораздо более мощное магнитное поле. Кроме того, на такие процессы еще влияет охлаждение и кристаллизация. Когда белый карлик охлаждается, изменения внутренней плотности в сочетании с конвекцией могут привести к "запуску" внутреннего динамо. Это, в свою очередь, превращает кинетическую энергию в магнитную, создающую вспышку.

"Во многих отраслях астрономии происхождение магнитных полей является большим открытым, поэтому это особенно интересно для белых карликов. Магнитные поля белых карликов могут быть более чем в миллион раз сильнее магнитного поля Солнца, и модель динамо помогает объяснить почему", — объясняет астрофизик Ингрид Пелисоли из Ворыцкого университета в Великобритании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что исследователи обнаружили в океане на спутнике Сатурна один из ключевых элементов развития жизни.

Также "Комментарии" писали о необычной находке ученых. Они обнаружили звезду, превращающуюся в большой космический алмаз.



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Источник: https://www.sciencealert.com/we-just-found-one-of-the-rarest-stars-in-the-galaxy
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