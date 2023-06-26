Ученые нашли одну из самых редких звезд во Вселенной

Астрономы Ворицкого университета смогли открыть редчайшую звезду, которая получила название J1912-4410. Это единственная такая звезда в нашей галактике Млечный путь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Science Alert.

Возможный вид пульсара белого карлика J1912-4410

Особой звезду J1912-4410 делает то, что это пульсар белого карлика, который находится в 773 световых годах от Земли. Его обнаружение подтверждает, что открытый в 2016 году первый подобный объект в системе Скорпиона не исключение.

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Обычный пульсар – это нейтронная звезда с мощным магнитным полем. Она периодически выбрасывает лучи из магнитных полюсов, подобно работающему маяку. Нейтронные звезды имеют большую плотность и остатки звезд массой от восьми масс Солнца. Белые карлики – это ядра звезд меньше массы восьми Солнц. Они менее плотные, поэтому ученые даже не предполагали, что такие звезды могут превратиться в пульсары.

Ученые считают, что ключом к разгадке пульсара белого карлика является то, что J1912-4410 имеет модель с внутренним динамо (движением), подобно жидкому ядру, как у Земли, однако оно создает гораздо более мощное магнитное поле. Кроме того, на такие процессы еще влияет охлаждение и кристаллизация. Когда белый карлик охлаждается, изменения внутренней плотности в сочетании с конвекцией могут привести к "запуску" внутреннего динамо. Это, в свою очередь, превращает кинетическую энергию в магнитную, создающую вспышку.

"Во многих отраслях астрономии происхождение магнитных полей является большим открытым, поэтому это особенно интересно для белых карликов. Магнитные поля белых карликов могут быть более чем в миллион раз сильнее магнитного поля Солнца, и модель динамо помогает объяснить почему", — объясняет астрофизик Ингрид Пелисоли из Ворыцкого университета в Великобритании.

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