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Ученые нашли "адскую планету": она горячее Солнца

Астрономы нашли космический объект, который вращается вокруг белого карлика и имеет температуру выше Солнца.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Ученые нашли "адскую планету": она горячее Солнца

Ученые нашли планету, которая горячее Солнца. Фото из открытых источников

В 1400 световых лет от Земли астрономы обнаружили планетный объект, показывающий, насколько экстремальные температуры можно найти во Вселенной. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Physics Astronomy.


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Ученые обнаружили объект WD0032-317B, который очень близко вращается вокруг горячего белого карлика с температурой 37 тыс. градусов по Цельсию. В то время как на WD0032-317B температура достигает показателя в 7,7 тыс. градусов, что значительно выше, чем температура поверхности Солнца – 5,5 тыс. градусов.

WD0032-317B находится настолько близко к своей звезде, что вращается вокруг нее всего за два часа. Такая близость к звезде способствует тому, что "планета" приточно замкнута, то есть обращена к белому карлику постоянно одной стороной, тогда как по другую сторону постоянно длится ночь.

Такие объекты, как WD0032-317B, ученые классифицируют как коричневые карлики. Эти объекты промежуточны между планетами и звездами. Они не собрали достаточное количество массы, чтобы запустить собственные реакции с гелием и превратиться в звезду. Однако отличаются и от планет, ведь обладают собственными термоядерными реакциями, однако не способны к высокому уровню светимости, как звезды.

Ученые утверждают, что коричневый карлик WD0032-317B уникален даже среди своей категории из-за высокой температуры на поверхности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые обнаружили планету-зеркало, которая не должна существовать.

Также "Комментарии" писали о бывшем офицере Пентагоне, который заявил, что США контактировали с НЛО и скрывают эту информацию.




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Источник: https://www.physics-astronomy.com/planet-like-object-hotter-than-the-sun/
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