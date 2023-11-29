У NASA новая программа: каждый может отправить свое имя на спутник Юпитера

В 2024 году NASA отправит космический корабль Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европу. Вместе с ним NASA предлагает программу "сообщение в бутылке", чтобы отправить имя на спутник Европа. Портал "Комментарии" рассказывает детали инициативы от космического агентства.

Спутник Европа на фоне Юпитера. Фото: NAS

Согласно планам NASA, 6 октября 2024 года космическая миссия Europa Clipper будет запущена ракетой SpaceX Falcon Heavy в космос. Космический корабль преодолеет несколько миллиардов километров, прежде чем добраться до Юпитера в 2030 году. Вместе с космическим кораблем NASA предлагает всем желающим отправить свое имя на один из спутников Юпитера — Европу. Для этого необходимо будет заполнить бесплатную регистрационную форму от NASA.

В настоящее время программой "сообщение в бутылке" к спутнику Юпитера воспользовалось около 1 млн человек. Зарегистрироваться в программе NASA можно до 31 декабря 2023 года.

Как это работает? Ученые из космического агентства изготовили специальный микрочип, на который они нанесут с помощью лазерного луча имена всех участников миссии. Каждое имя будет в размене 75 нанометров, что в 1000 раз меньше человеческого волоса. Далее устройство будет размещено на космическом корабле Europa Clipper, который отправится к спутнику Европа в исследовательской миссии.

Спутник Европа является одним из четырех главных спутников планеты Юпитер, известных как Галилеевые спутники. Он самый маленький из них, но одновременно один из крупнейших объектов Солнечной системы. Европа известна своим внешним слоем, состоящий из льда, но ученые предполагают, что под ним содержит океан из жидкости. Это делает Европу очень интересным объектом для научных исследований, поскольку считается, что в этом океане может быть благоприятная для жизни среда.



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