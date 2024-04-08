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Турция присоединилась к совместному проекту России и Китая

Россия и Китай планируют построить общую космическую станцию на Луне. В свой проект они пытаются привлечь другие страны.

8 апреля 2024, 15:05
Автор:
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Slava Kot
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Турция подала заявку на участие в совместном проекте России и Китая о создании новой международной лунной станции. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Турция присоединилась к совместному проекту России и Китая

Турция хочет в Россию строить космическую станцию на Луне. Фото из открытых источников

Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович на конференции для пропагандистских российских СМИ рассказал, что Турция может стать новой участницей российско-китайского проекта.

"В рамках международной лунной станции планируется участие и других стран, это не только российско-китайская или китайско-российская станция. Есть заявки на участие в станции от Турции", – сказал Петрукович.

Российский ученый заявил, что ожидает новых заявок от других стран на участие в создании международной лунной станции. Анатолий Петрукович указывает в целом на азиатский регион и заявил, что там уже сегодня существуют проекты, заинтересованные в космических исследованиях.

Международная научная лунная станция (МНМС) – это общий проект России и Китая по созданию станции на Луне. Ориентировочная дата начала строительства запланирована на 2031-2035 годы. В длительное отсутствие космонавтов, автономность лунной станции должны обеспечить работы. Россияне заявляют, что помимо России и Китая участие в проекте также принимают Пакистан, Беларусь, Азербайджан, ЮАР, ОАЭ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индия присоединилась к клубу стран из США, России и Китая. Индийские инженеры смогли посадить на поверхности Луны свой космический аппарат, что сделало Индию четвертой страной, которая это сделала.

Также "Комментарии" писали о капсуле с необычным грузом, приземлившейся на Землю.




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