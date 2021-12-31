Телескоп в Австралии зафиксировал самое масштабное извержение черной дыры

В галактике Центавр А произошло рекордное извержение в черной дыре. Астрономы получили подробное изображение этого извержения на расстоянии 12 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщает специализированное американское издание SciTechDaily. Галактика Центавр А расположена в 12 миллионах световых лет от Земли. Она пятая среди самых ярких галактик в ночном небе. В ее центре находится ближайшая к нашей планете известная активная черная дыра, масса которой составляет 55 миллионов солнц. Ученые получили снимок галактики с помощью телескопа Murchison Widefield Array (MWA). Он находится в Западной Австралии.

Телескоп - фото из открытых источников

Масштабы выброса плазмы, который зафиксировали ученые, сравним с масштабом, который занял бы 16 полных Лун. Ученые объяснили, что на опубликованных изображениях видно извержение из черной дыры на скорости, аналогичной скорости света. На них можно увидеть гигантские частицы плазмы, распространившиеся на расстояние более миллиона световых лет от черной дыры.

Сама галактика занимает на снимке только небольшую часть центра. Точки на заднем плане – это остальные галактики, которые очень удалены от галактики Центавр А. Точки же на переднем плане – это звезды в Млечном Пути.

Напомним, американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) вернуло космическую обсерваторию Hubble к полноценной научной работе. Космический телескоп Hubble снова полностью готов к работе после того, как его научные инструменты отключились из-за сбоя. В этот понедельник (6 декабря) команда обсерватории из ведомства NASA восстановила спектрограф. Данный научный инструмент являлся последним, который нуждался в восстановлении после неполадок. В NASA отметили, что команда Hubble продолжит работу над разработкой и тестированием изменений в программном обеспечении приборов, которые позволят им проводить научные операции, даже если они столкнутся с несколькими потерянными сообщениями синхронизации в будущем.









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