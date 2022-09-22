Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна более 30 лет

На последнем изображении телескопа Джеймса Уэбба можно увидеть не только кольца Нептуна, но и облачные системы и бурлящие на планете штормы. В непосредственной близости от Нептуна находятся несколько его попавших в кадр спутников.



Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна. Фото NASA

Некоторые из сфотографированных колец планеты, изображенных на последнем снимке, не наблюдались с момента визита Voyager 2 в Нептун в 1989 году.

Прошло три десятилетия с тех пор, как мы последний раз видели эти кольца и впервые увидели их в инфракрасном диапазоне, — говорит Гайди Хаммел, эксперт по изучению планет и ученый миссии JWST

Нептун увлекает астрономов со времени своего открытия в далеком 1846 году. Нептун расположен на расстоянии, в 30 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Планета движется по краю Солнечной системы и получает мало света.

Нептун, последняя планета Солнечной системы и химсклад является ледяным гигантом. По сравнению с другими гигантами Юпитером и Сатурном, Нептун имеет другой состав элементов и большинство из них тяжелее водорода и гелия. Это можно заметить в окрашенном Нептуном на изображениях телескопа Хаббла. Синий цвет вызван количеством метана в атмосфере планеты.





Кроме того, телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал и спутники планеты. На изображение попали семь спутников из 14 пока известных. Сверху изображения преобладает очень яркий объект с лучами, которые видны на изображениях телескопа Джеймса Уэбба. Этот объект – Тритон, крупнейший спутник Нептуна.



Он покрыт замерзшим азотным льдом и отражает около 70% солнечного света. На изображении Тритон выглядит лучше, чем Нептун, поскольку атмосфера планеты затемнена ближним инфракрасным поглощением от метана.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинские ученые зафиксировали НЛО над Киевом.

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