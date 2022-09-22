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Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна более 30 лет

Телескоп Джеймса Уэбба поймал кольца Нептуна

сегодня, 11:40
Автор:

Slava Kot
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На последнем изображении телескопа Джеймса Уэбба можно увидеть не только кольца Нептуна, но и облачные системы и бурлящие на планете штормы. В непосредственной близости от Нептуна находятся несколько его попавших в кадр спутников.

Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна более 30 лет

Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна. Фото NASA

Некоторые из сфотографированных колец планеты, изображенных на последнем снимке, не наблюдались с момента визита Voyager 2 в Нептун в 1989 году.

Прошло три десятилетия с тех пор, как мы последний раз видели эти кольца и впервые увидели их в инфракрасном диапазоне, — говорит Гайди Хаммел, эксперт по изучению планет и ученый миссии JWST

Нептун увлекает астрономов со времени своего открытия в далеком 1846 году. Нептун расположен на расстоянии, в 30 раз превышающем расстояние между Землей и Солнцем. Планета движется по краю Солнечной системы и получает мало света.

Нептун, последняя планета Солнечной системы и химсклад является ледяным гигантом. По сравнению с другими гигантами Юпитером и Сатурном, Нептун имеет другой состав элементов и большинство из них тяжелее водорода и гелия. Это можно заметить в окрашенном Нептуном на изображениях телескопа Хаббла. Синий цвет вызван количеством метана в атмосфере планеты.

Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна более 30 лет - фото 2

Кроме того, телескоп Джеймса Уэбба зафиксировал и спутники планеты. На изображение попали семь спутников из 14 пока известных. Сверху изображения преобладает очень яркий объект с лучами, которые видны на изображениях телескопа Джеймса Уэбба. Этот объект – Тритон, крупнейший спутник Нептуна.

Он покрыт замерзшим азотным льдом и отражает около 70% солнечного света. На изображении Тритон выглядит лучше, чем Нептун, поскольку атмосфера планеты затемнена ближним инфракрасным поглощением от метана.

Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна более 30 лет - фото 3
Телескоп Джеймса Уэбба сделал самое точное изображение колец Нептуна более 30 лет - фото 4

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинские ученые зафиксировали НЛО над Киевом.

Также "Комментарии" писали о вредном использовании хакерами спутниковых снимков с телескопа Джеймса Уэбба.



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Источник: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/new-webb-image-captures-clearest-view-of-neptune-s-rings-in-decades
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