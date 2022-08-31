"Такого я в жизни не видела" - астронавтка об историческом открытии на экзопланете

Впервые учёные получили четкие доказательства существования углекислого газа в атмосфере экзопланеты. Новые исследования касаются планеты WASP-39b, которая находится в 700 световых годах от Земли.

Экзопланета WASP-39b. Фото иллюстративное из открытых источников

Почему новое открытие так важно? Это впервые, когда астрофизики имеют доказательства того, что углекислый газ существует на планетах вне Солнечной системы. Ученые были в этом убеждены только на гипотезах, но на этот раз все подтверждено с помощью практических наблюдений в телескопе.

WASP-39b – очень удобный объект для наблюдений. Эта огромная планета в 14 раз больше Земли. Саму планету открыли в 2011 году транзитным методом, когда планета проходила перед своей звездой. Кроме того, она вращается очень близко к своей звезде, поэтому хорошо освещена. Именно благодаря этому удалось определить состав ее атмосферы. Когда свет от звезды проходит через атмосферу планеты, ее атмосфера поглощает различные элементы и молекулы из светового спектра на определенных частотах. Таким образом, наблюдая за попавшим в телескоп можно определить состав атмосферы.

Углекислый газ поглощает инфракрасный свет, поэтому на фотографиях, сделанных в этом спектре, видны характерные промежутки. Команда Калифорнийского университета в Санта-Крус из более чем 100 исследователей проанализировали данные телескопа и сделала единственно возможный вывод – это углекислый газ (CO2).





Источник фото: NASA, ESA, CSA, и L. Hustak (STScI); Science: The JWST Transiting Exoplanet Community Early Release Science Team



Предыдущие наблюдения с помощью других телескопов NASA Hubble и Spitzer обнаружили наличие водяных паров, натрия и калия в атмосфере планеты.



Ученая Элиза Кэмптон из Университета Мэриленда прокомментировала результаты:

"Я никогда в жизни не видела ничего подобного", — удивленно сказала астронавтка.

Ученые также обнаружили, что атмосфера WASP-39b состоит из некоторых очень редких элементов, которые ученые пока не смогли идентифицировать.

Может ли там быть жизнь? Конечно, не в том виде, какое мы знаем на Земле. Температура планеты WASP-39b составляет 900 градусов Цельсия. Как отмечает Элиза Кэмптон, это не то место, где вы хотели бы оказаться, но это одна из лучших планет для поиска жизни.

Ранее "Комментарии" писали, что телескоп Джеймса Уэбба опубликовал увлекательные кадры Юпитера.

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