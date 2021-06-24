logo
Русский Українська

BTC/USD

34270.91

ETH/USD

2001.14

LTC/USD

134.95

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости IT космос Стало известно, когда китайские астронавты отправятся на Марс
commentss НОВОСТИ Все новости

Стало известно, когда китайские астронавты отправятся на Марс

В Китае рассказали о своих планах, касательно Марса

сегодня, 18:26
Автор:

Денис Подставной

Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Марс. Об этом сообщает издание Reuters. 

Стало известно, когда китайские астронавты отправятся на Марс

Китай отправит пилотируемую миссию на Марс. Фото из открытых источников

В первую очередь Китай планирует использовать для исследования красной планеты роботов. Они должны будут взять образцы поверхности, а также выбрать место под строительство марсианской базы. Вторым этапом станет отправка астронавтов, которые приступят к строительству базовой станции. После этого на красную планету планируются масштабные грузовые полеты.

О планах страны, касательно Марса рассказал глава государственной Китайской академии ракет-носителей Ван Сяоцзюнь на космической конференции, которая состоялась через несколько недель после высадки на красной планете управляемого ровера Zhurong. Как стало известно первая пилотируемая марсианская миссия Китая запланирована на 2033 год.  

Для справки: китайский марсоход Zhurong был отправлен на красную планету в составе миссии "Тяньвэнь-1", которая должна продлиться до трех месяцев. Целью ровера является исследование грунта и климата планеты. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые запечатлели газовый пузырь, в котором формируются звёзды. Облако находится в созвездии Вестерлунд 2 на расстоянии 20 тысяч километров от нашей планеты. Ранее у астрономов не было изображений созвездия в таком высоком разрешении. Подробнее об этом читайте в нашей статье

Также издание информировало о том, что американское ведомство NASA планирует создать специальный порошок, благодаря которому астронавты на Международной космической станции  смогут стирать свои вещи. На данный момент они выбрасывают грязную одежду прямо за борт. Также ученые назвали одну из главных сложностей в создании специального стирального порошка. Подробнее об этом читайте в нашей статье




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ