Стало известно, когда китайские астронавты отправятся на Марс

Китай планирует отправить свою первую пилотируемую миссию на Марс. Об этом сообщает издание Reuters.

Китай отправит пилотируемую миссию на Марс. Фото из открытых источников

В первую очередь Китай планирует использовать для исследования красной планеты роботов. Они должны будут взять образцы поверхности, а также выбрать место под строительство марсианской базы. Вторым этапом станет отправка астронавтов, которые приступят к строительству базовой станции. После этого на красную планету планируются масштабные грузовые полеты.

О планах страны, касательно Марса рассказал глава государственной Китайской академии ракет-носителей Ван Сяоцзюнь на космической конференции, которая состоялась через несколько недель после высадки на красной планете управляемого ровера Zhurong. Как стало известно первая пилотируемая марсианская миссия Китая запланирована на 2033 год.

Для справки: китайский марсоход Zhurong был отправлен на красную планету в составе миссии "Тяньвэнь-1", которая должна продлиться до трех месяцев. Целью ровера является исследование грунта и климата планеты.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что ученые запечатлели газовый пузырь, в котором формируются звёзды. Облако находится в созвездии Вестерлунд 2 на расстоянии 20 тысяч километров от нашей планеты. Ранее у астрономов не было изображений созвездия в таком высоком разрешении. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также издание информировало о том, что американское ведомство NASA планирует создать специальный порошок, благодаря которому астронавты на Международной космической станции смогут стирать свои вещи. На данный момент они выбрасывают грязную одежду прямо за борт. Также ученые назвали одну из главных сложностей в создании специального стирального порошка. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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